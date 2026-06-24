Presentan a docentes e instructores que capacitarán a futuros oficiales

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Realizaron la presentación formal de los docentes y cuerpo de instructores que tendrán a su cargo la capacitación y formación de los futuros oficiales del Cuerpo de Prevención Comunitaria (CPC) del partido.

“La seguridad de nuestra comunidad es una de las principales preocupaciones y uno de los principales desafíos que tenemos. Por eso aspiro a formar servidores públicos, gente con propósito, que comprenda profundamente el valor de integrar un cuerpo de prevención, que va a ser un cuerpo que va a asistir, que va a dar seguridad y que va a acompañar a nuestros vecinos y vecinas”, expresó el Intendente Municipal, Leonardo Boto.

El CPC tiene como función exclusiva la prevención local, centrada en la protección de las personas, sus bienes, la convivencia ciudadana y el resguardo del espacio público, con una clara orientación a la erradicación de la violencia.

El acto contó con la presencia del Intendente Municipal, Leonardo Boto; el Secretario de Protección Ciudadana, Daniel Domínguez; el Jefe del Cuerpo de Prevención Comunitaria, Gabriel Jurina, representantes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Erica Benholtoz, responsable de la Planificación y Desarrollo de la Diplomatura de la UNLu, Dr. Germán Pettoello Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10, Dra. Mariana Suárez Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 9, funcionarios municipales, concejales y representantes de la UNLu.

“Luego de un riguroso proceso de selección, más de 1.400 inscriptos se sometieron a pruebas atléticas, entrevistas personales, exámenes psicotécnicos y médicos, que dieron lugar a un grupo de 33 aspirantes que van a cursar una diplomatura avalada por la Universidad de Luján y un curso de instrucción práctica que los formará y capacitará para el trabajo en el territorio. En el término de cuatro meses, los oficiales del CPC van a estar trabajando en los distintos barrios y localidades de Luján, y de esta manera contribuir a mejorar la calidad de vida en nuestro distrito”, manifestó Jurina.

Durante la presentación, se dio lectura de los docentes que estarán a cargo de la formación del Cuerpo de Prevención Comunitaria. El objetivo es brindar una capacitación específica, actualizada y de alto nivel académico para quienes integrarán el nuevo Cuerpo.

“La diplomatura de Prevención Comunitaria fue creada a través de una resolución del consejo superior de la universidad. Nosotros constituimos, desde el marco de la UNLu, la capacitación de los agentes preventores, que van a tener las herramientas académicas y técnicas, y un marco normativo legal a nivel institucional para desarrollar sus tareas y funciones”, destacó Erica Benholtoz, responsable de la Planificación y Desarrollo de la Diplomatura.

Esta propuesta formativa busca aportar conocimientos y herramientas que permitan abordar las problemáticas vinculadas a la seguridad desde una perspectiva integral, incorporando contenidos relacionados con la prevención, la resolución de conflictos, los derechos humanos, perspectiva de género y el fortalecimiento del vínculo con la comunidad.

“Cuando hablamos de seguridad hay que pensar puntualmente en un agente que se pone en el lugar de ese vecino de Luján que puede estar sufriendo una conflictiva y para eso nosotros empezamos a construir el Cuerpo de Prevención Comunitaria” aseguró la concejala Romina Grossi.

La formación permanente, la profesionalización y el trabajo articulado constituyen pilares fundamentales para afrontar los desafíos y fortalecer la construcción de una comunidad más segura, participativa y solidaria.

Publicado el miércoles 24 de junio de 2026