Presentamos la Agenda de actividades para el fin semana





Agenda de actividades para el fin de semana

El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, que se desarrollarán en diferentes espacios del partido durante el fin de semana largo.

Actividades libres y gratuitas

ENCUENTRO CULTURAL DE LAS MARIPOSAS

El viernes 28, a las 19 horas, en la Casa de la Dirección de Género y Diversidad (Mitre 178) se llevará a cabo el Encuentro Cultural de las Mariposas, en el marco del 25N: Día internacional por la eliminación de las violencias hacia las mujeres.

Habrá música en vivo, instalaciones audiovisuales, teatro, DJ, cantina y mucho más.

LUJANARTE

El viernes 28, a las 19 horas, en Café Plaza (Mariano Moreno 1070) se inaugurará una nueva muestra de Lujanarte. Con obras a la venta, exponen Noemí Burgos y Bea Grafia.

MUESTRA ANUAL DEL CENTRO CULTURAL ARTIGAS

El viernes 28, a las 20 horas, en el Centro Cultural José Artigas (Mitre 846) se desarrollará la muestra anual de los talleres del espacio: Fotografía, Cerámica, Crochet, Instrumentos autóctonos, Sikus, Orquestas infantiles, Bordado, Arte Urbano, Lengua de señas, Hip Hop y cierre musical de la mano de Salpicantes y Guarda que son flores.

Además, habrá una clase abierta de folklore y danzas circulares. Podrán disfrutar de pizzas, choripan, mesa dulce y barra popular.

ENCUENTRO DE LAS ORQUESTAS DE LUJÁN

El sábado 29, a las 16 horas, en la Escuela Normal (Av. España 801) las orquestas de Luján se reúnen para realizar un Encuentro de Orquestas, un espacio de integración, expresión y desarrollo artístico para las infancias y juventudes de distintos barrios.

A las 17.30 hora comenzará el concierto. Participarán la Orquesta Municipal El Ombú, la Orquesta del Barrio Ameghino y la Orquesta Parque Lasa.



CIRCO AL AIRE LIBRE Y MÚSICA EN PUEBLO NUEVO

El sábado 29, de 16 a 20 horas, en el Anfiteatro de Joaquín ubicado en la Plaza del barrio El Soleado (Las Sophoras y Dr. Muñiz) se realizará Circo al Aire Libre y Música. Se presentarán “La Tamarí Circo” y “Como e- banda de cumbia”. Además, habrá un patio de artesanos, foodtrucks y actividades para toda la familia.

III CICLO DE ENCUENTROS CORALES “UNLuGAR PARA CANTAR”

El sábado 29, desde las 20 horas, en el Museo de la Ciudad (San Martín 28) se llevará a cabo el III Ciclo de Encuentros Corales “UNLuGAR para cantar”.

Participarán del evento diversas agrupaciones vocales de la región: el Coro Polifónico UNLu (Director Sergio Kovachevich-Subdirectora María Clara Golía Rojas); el Coro Mayor de la UNO (Director Gabriel Sepp, Músicos Andrés y Eduardo Sepp), y el Coro Mixto Amigos de la Música de Zárate (Directora Iris María Cristaldo).

PEREGRINACIÓN NACIONAL EN BICICLETA A LUJÁN

El domingo 30, desde las 5 horas de la mañana, se llevará a cabo una nueva edición de la Peregrinación Nacional en Bicicleta. Se realiza desde hace más de tres décadas. Es una actividad libre, voluntaria y sin fines de lucro que cada año reúne a miles de ciclistas de distintos puntos de la provincia y del país.

Quienes deseen participar pueden sumarse en los distintos puntos de salida organizados:

Desde zona sur: salida a las 5 horas de la mañana desde la Plaza Grigera (Lomas de Zamora), a cargo de Carlos Bakus.

Desde zona oeste: salida a las 5 horas de la mañana desde el Congreso (Rivadavia y Callao), coordinada por Federico Calvo y colaboradores.

Ambas caravanas se unirán en el camino y continuarán juntas hacia Luján, con una parada en el Descanso del Peregrino de La Reja.

La salida oficial con la imagen de la Virgen, llevada por Bomberos Voluntarios de Morón, será a las 7 horas de la mañana desde Makro de Haedo, con paradas intermedias en Morón, Merlo y Moreno. La llegada estimada a Luján está prevista para las 12:30 horas del mediodía.





LUJÁN SE MUEVE

El domingo 9, a partir de las 16 horas, en la Plaza Belgrano, se realizará una jornada de Milonga, con una clase abierta a cargo de Vanesa Pagani y Gustavo Almada. Se invita a los asistentes a llevar silla o reposera. Esta actividad se suspende por lluvia.

Actividades aranceladas

TEATRO TRINIDAD GUEVARA

El jueves 27, a las 19 horas, Cuerpo y Alma presentará la muestra anual “Fluir”. La entrada general costará $14.000.

El viernes 28, a las 21 horas, Ceci Hace y Nahuel Ivorra, dos comediantes, harán reír al público con su show “Te pido Mil Disculpas”. La entrada costará $26.000.

El sábado 29, a las 18.30 y 21 horas, el Estudio de Danzas Nadia Migale realizará su muestra anual “Queen”. Un tributo a la banda con diferentes ritmos de baile. El Pullman del segundo piso saldrá $12.000, el palco del primer piso$14.000, y la platea $15.000.

El lunes 1° de diciembre, a las 19 horas, el Colegio Montessori presentará The Final Act, con la nueva producción teatral High School Musical. La entrada costará $3.000.

El martes 2, a las 20 horas, el Taller de Teatro para preadolescentes y adolescentes presentará “Viaje de ida a marte”. Un grupo de jóvenes terrícolas se embarca en un reality show que promete llevarlos al planeta rojo. Lo que parece una aventura interplanetaria pronto revela su verdadero sentido: no hay retorno posible. “Viaje de ida a MARTE”, es un título con trampa, una pista sobre lo que realmente se pone en juego. La entrada saldrá $10.000.

El miércoles 3, a las 18 horas, “Viaje por mil mundos”. Talleres de Teatro Luján presenta pequeñas producciones del grupo de teatro infantil, dirigido por Vana Passeri. Será un recorrido lúdico por diferentes mundos que provienen de la imaginación más pura de sus integrantes. La entrada tiene un costo de $10.000.

Las entradas para los espectáculos en el Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096) pueden adquirirse de manera virtual en boletería digital (https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/) o de forma presencial de martes a sábado de 10 a 20 horas. Los días lunes, domingos y feriados estará cerrada, excepto dos horas antes de cada función.

MUESTRA DE TEATRO TALLER DE ADOLESCENTES

El viernes 28, a las 21 horas, en el Teatro El Galpón (Belgrano esquina Yrigoyen) se dará la Muestra de Teatro del Taller de Adolescentes. Actúan Ivan Montaldo, Nahuel Stratico y Likan Fernández.

La entrada general costará $5.000. Para reservas comunicarse al 2323 313620.

TANGO QUE SEPAMOS TODOS

El viernes 28, a las 21.30 horas en el Teatro Walgon (Mariano Moreno 954) se presentará un nuevo show de “Tango que sepamos todos”, de Susana Herrera y Fernando Herrera. El valor de las entradas es de $10000 y se pueden reservar al 2323 6787 22.

CDR FEST – CLUB DE ROCK

El sábado 29 y domingo 30, desde las 13.30 horas, en el Centro Cultural Municipal D° Ana de Matos (Paseo Calelian 1135) se realizará el CDR Fest presentado por Club de Rock.

LUCES Y SOMBRAS – TALLER DE EXPERIMENTACIÓN TEATRAL

El sábado 29, a las 21 horas, en el Teatro El Galpón (Belgrano esquina Yrigoyen) se llevará a cabo la muestra anual del Taller de Experimentación Teatral “Luces y Sombras”. Actúan Beba Zoppi, Enzo Magurno, y Patricia Espósito.

Para reservas comunicarse al 2323 313620.

CONCIERTO CORAL EN EL ANA DE MATOS

El miércoles 3, a las 20 horas, en el Centro Cultural Municipal D° Ana de Matos (Paseo Calelian 1135) se desarrollará el Concierto Coral. Se presentará el Coro Amuyen, dirigido por Paula Artigas, estará el músico invitado Marcos Martínez y habrá música popular.

La actividad contará con un bono contribución.

Publicado el jueves 27 de noviembre de 2025