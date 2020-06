Preocupación por el servicio de Diagnóstico por Imágenes en el Hospital

Fernando Casset, concejal radical en el Interbloque Juntos por el Cambio, manifestó su preocupación por las serias dificultades que atraviesa el Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital “Nuestra Señora de Luján”.“Hemos sabido que existen graves problemas en esa área. Hay equipos que no funcionan desde hace días, o incluso meses. Y se trata de un sector fundamental para el Hospital: sin la posibilidad de hacer diagnóstico por imágenes, hay muchas prestaciones que son imposibles de brindar, y por lo tanto se limita enormemente la capacidad de atender a la población de Luján”, expresó Casset.Describiendo la situación, señaló en el área de Radiología, se encuentra fuera de servicio el digitalizador CR. “Nos aseguran que esto ocurre desde hace cinco días, y que durante todo este tiempo no se ha podido tomar radiografías”, agregó. Según indicó, incluso la reparación del equipo, aunque imprescindible, no sería suficiente, ya que “habría que adquirir otro digitalizador, para ir alternándolos en su funcionamiento, de modo que siempre haya uno disponible y no se repita una situación como la que se vive en este momento” manifestó. En Ecografía, según Casset “el único equipo se encuentra fuera de funcionamiento desde hace dos meses, y lo peor es que nos dicen que la reparación costaría solo 25.000 pesos; es increíble que no haya sido reparado en todo este tiempo”.Por otra parte, remarcó que “todo esto se suma a la inactividad del área de Tomografía Computada, que viene desde hace tiempo, y que hoy se encuentra abandonada, sin funcionar y sin ningún tipo de mantenimiento”.“Sabemos que la Dirección del Hospital ha respondido a los reclamos por estas falencias, anunciando que el equipo de rayos será reparado en estos días, después de abonar una deuda del Municipio con el proveedor. También que se ha comprado un ecógrafo, próximo a instalar; y que se están haciendo gestiones ante Nación para adquirir un nuevo tomógrafo. Entiendo que la Dirección debe estar haciendo un esfuerzo para lograrlo, y que tal vez no estén a su alcance las respuestas económicas. Pero esperamos que todo esto se concrete, porque estos servicios son fundamentales en el contexto de la actual pandemia por coronavirus COVID-19, en que se requiere del servicio de Diagnóstico por Imágenes para confirmar o descartar posibles contagios de esa enfermedad”, concluyó Fernando Casset.

Publicado el miércoles 3 de junio de 2020