Preocupación de trabajadores de PAMI Luján por un caso positivo de Covid

Un caso positivo de Covid-19 se confirmó la semana pasada, precisamente el miércoles, de un trabajador de seguridad, en UGL 32 de PAMI Luján.

«Ya desde el sábado pasado, hace más de una semana, presentaba algunos dolores, sabemos que siguió trabajando, se realizó el hisopado el miércoles y le comunicaron que fue positivo» indicó la misma fuente a Luján en Línea.

«El es policía, no sé si será el jefe del grupo de agentes que cuidan la sede, estuvo con síntomas, también estuvo cerca de un compañero el sábado pasado en «PAMI Escucha» y nuestro compañero trato de hablar con el nuevo Gerente, José Ricchini que es de Mercedes, y le dijo que habló con la epidemióloga en Capital y que estaba todo bien» expresó la trabajadora.

«La realidad todos los que vamos, que somos un grupo, es que debían de haber realizado una desinfección, no nos tomaban la temperatura, ahora a los que entran a las 7 si, al resto no, pusieron alcohol en gel, la gente llegaba a la vereda con turnos y desde la semana pasada ingresaban pocos pero respetando turnos, así que más de eso no sé si tomaron alguna medida este fin de semana, el Gerente fué,chabló y dijo que nos quedemos tranquilos pero la verdad estamos preocupados, con miedo, estamos en el grupo de watshapp y pensamos todos lo mismo» manifestó la empleada de PAMI Luján.

Publicado el domingo 19 de julio de 2020