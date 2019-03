Por mejoras en los barrios harán una radio abierta

El próximo miércoles 27 de marzo a las 17 y 30 habrá una radio abierta frente al municipio. La idea surgió en una reunión que se llevó a cabo en la tarde el miércoles en el barrio Padre Varela.

“Los barrios no nos callamos más, porque no queremos más chamuyos ni falsas promesas, ni justificaciones de por qué no hacen lo que corresponde, cada día somos más y no esperamos sentadas” expresaron.

“Los Barrios en Lucha decidimos seguir en este camino de presionar para que las obras nos lleguen” dijeron.

“Este miércoles 27 de marzo a partir de las 17.30 haremos una radio abierta frente al Municipio, para seguir denunciando y exigiendo lo que merecemos. Aprendimos que la única lucha que se pierde es la que se abandona y que la única forma de vencer es si nos unimos” firman en un comunicado, Barrios en Lucha!!!.

Publicado el jueves 21 de marzo de 2019