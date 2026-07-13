Por dos semanas habrá cortes en Salvaire entre las Heras y Miitre

Publicado el lunes 13 de julio de 2026

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El Municipio de Luján informó a la comunidad que desde este lunes 13 de julio y por el transcurso de dos semanas, se encontrará cerrada al tránsito la calle Padre Salvaire entre Las Heras y Mitre.

La intervención se desarrolla en el marco del nuevo acceso peatonal al Puente Mitre, nuevas veredas y canteros, una obra que mejorará la circulación y ordenará uno de los sectores más transitados de la ciudad.

En este sentido, se solicita a los y las vecinas, circular con precaución para evitar diversas complicaciones.

Publicado el lunes 13 de julio de 2026