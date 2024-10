Por diferentes irregularidades el C.E.C para dos Estaciones de Servicio

Informamos del conflicto que está aconteciendo con la empresa Estación de Servicios 03 SRL. Quien posee dos sucursales de YPF, una en C. Pellegrini y L. Azpeitia y la otra en Bme. Mitre y Guemes.

El mismo se inicia al detectar las siguientes irregularidades: No pago de Horas extras, No pago de domingos trabajados, No pago de Horas nocturnas, no pago de feriados trabajados, como así también por maltrato de un encargado hacia el personal entre otros. Se intento tener charlas con la empresa para ir solucionando los reclamos, incluso mediante audiencias en la Secretaria de Trabajo, y por el momento la empresa no se sienta a dialogar.



Es por ello que se inicio un plan de lucha con asambleas en los lugares de trabajo, hasta tanto se vayan resolviendo los reclamos de los trabajadores y se dé una solución a las problemáticas planteadas.

C.E.C. LUJÁN-GRAL. RODRÍGUEZ.

Publicado el miércoles 23 de octubre de 2024