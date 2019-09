Políticas Sociales se refirió a la situación de los trabajadores de la Casa de Abrigo

Carlos Romero, director de Políticas Sociales de la Municipalidad, dialogó con Fabián Pérez en el programa «Cotidiano», emitido por Radio Universidad.

Durante el programas el funcionario hizo referencia a la situación de los trabajadores de la Casa de Abrigo, desmintiendo información periodística dada a conocer en los últimos días.

Al respecto indicó, entre otras cosas, que hay dos trabajadores que están a la espera del cobro de su sueldo por la demora habitual en el trámite de contratación. “Se suele tardar dos o tres meses pero cuando cobran reciben el sueldo de los meses adeudados”, explicó el funcionario.

También desmintió presiones o acciones en desmedro del respeto por la labor del personal del área, indicando que “lo que ocurrió fue una modificación en el modo trabajo. Antes los cuidadores trabajaban en turnos de 24 horas corridas.

Esa carga de 24 horas seguidas se tornaba compleja para la tarea con los niños que están bajo resguardo. Por eso se cambió el modo de contratación y en lugar de 24 horas se organizaron turnos de 8 horas, pero manteniendo el total de carga horaria”.

“Hubo quienes no pudieron seguir y ante ello se realizaron nuevos contratos. Se sumaron dos trabajadores nuevos que son los casos que aún no cobraron. Porque el trámite de contratación suele demorar al menos dos meses. No están sin sueldo sino a la espera del cumplimiento de ese trámite”, reiteró.

“Nosotros nos atenemos a la ley según la cual prima el superior interés del niño.

Y es un derecho del empleador ordenar el trabajo y modificar los horarios de tareas tal como expliqué. Y de ninguna manera estamos en desacuerdo con el pedido a pase a planta de los trabajadores del sector. Solo queremos que en el próximo presupuesto consten las condiciones para que estos puestos de trabajo de acá en adelante sean concursados. Queremos allí consolidar un equipo de trabajo”, detalló Romero.

Publicado el viernes 13 de septiembre de 2019