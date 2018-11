Polémica por quema de ramas en el barrio Hostería

Vecinos del barrio Hostería Norte mostraron su indignación por quema de ramas en simultáneo durante horas de la madrugada.

“Estaba durmiendo y me despierta un ruido fuerte, me asomo y veo que prendieron fuego las ramas de mi frente en Chingolo y Torcaza. Las llamas eran muy altas, casi tomaron la media sombra del cerco y me quemaron un bolsón de arena que estaba cerca. Luego de media hora de manguera, baldes que sacaba de la pileta y ojos rojos logré controlarlo”, explicó una habitante de la zona.

Asimismo, aseguraron que el mismo hecho habría sucedido en La Torcaza y Rey del Bosque y en La Torcaza y Churrinche. “La realidad es que esto pasa hace mucho. En los veranos había alguien que se tomaba el trabajo de levantarse a la madrugada y prendía fuego todas las ramas de la vía sobre la calle la tijereta”, agregaron.

La intención de los vecinos es difundir la noticia con el objetivo de que se empiecen a retirar las ramas del barrio.

Publicado el miércoles 7 de noviembre de 2018