Plan Integral de Bacheo: se realizaron nuevas intervenciones en diversos puntos del distrito
Obras
Para optimizar la seguridad vial.
Con el objetivo de optimizar la seguridad vial, así como también extender la vida útil del pavimento, el Municipio de Luján informó que continúa desarrollando tareas de bacheo en hormigón en diferentes puntos del Partido.
Los trabajos incluyen el aserrado del perímetro de la superficie a intervenir, la remoción del pavimento dañado, el saneamiento de la base, y el posterior hormigonado con mezcla H-30 fibrada, que permite una habilitación rápida del tránsito. Además, se realiza la toma de juntas con asfalto plástico en caliente, y finalmente se llevan a cabo tareas de limpieza y habilitación definitiva.
En este sentido, el Plan Integral de Bacheo en Hormigón se desarrolló en los siguientes espacios:
-
Alvear e Yrigoyen
-
Gamboa 960
-
Alsina 1571
-
Mitre 1226
-
Alsina 1595
-
Ituzaingó y Güemes
-
Mitre y Tandil
-
Alsina y Juan B. Justo
-
Mitre entre Rawson y Alvear
-
Independencia y El Progreso
-
Mansilla 805
-
Santa Elena y San José
-
Mitre 445
-
Lavalle entre Italia y Rivadavia
-
Libertad y La Plata
-
Alsina 1840
-
Santa Rosalía y San José
-
Malvinas 889
Cabe destacar que en los últimos meses se intervinieron 1.210 m2 con el fin de brindar una mayor seguridad y calidad de vida a la comunidad.
Publicado el lunes 13 de octubre de 2025