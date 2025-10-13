Plan Integral de Bacheo: se realizaron nuevas intervenciones en diversos puntos del distrito

Publicado el lunes 13 de octubre de 2025

Con el objetivo de optimizar la seguridad vial, así como también extender la vida útil del pavimento, el Municipio de Luján informó que continúa desarrollando tareas de bacheo en hormigón en diferentes puntos del Partido.

Los trabajos incluyen el aserrado del perímetro de la superficie a intervenir, la remoción del pavimento dañado, el saneamiento de la base, y el posterior hormigonado con mezcla H-30 fibrada, que permite una habilitación rápida del tránsito. Además, se realiza la toma de juntas con asfalto plástico en caliente, y finalmente se llevan a cabo tareas de limpieza y habilitación definitiva.

En este sentido, el Plan Integral de Bacheo en Hormigón se desarrolló en los siguientes espacios:

Alvear e Yrigoyen

Gamboa 960

Alsina 1571

Mitre 1226

Alsina 1595

Ituzaingó y Güemes

Mitre y Tandil

Alsina y Juan B. Justo

Mitre entre Rawson y Alvear

Independencia y El Progreso

Mansilla 805

Santa Elena y San José

Mitre 445

Lavalle entre Italia y Rivadavia

Libertad y La Plata

Alsina 1840

Santa Rosalía y San José

Malvinas 889

Cabe destacar que en los últimos meses se intervinieron 1.210 m2 con el fin de brindar una mayor seguridad y calidad de vida a la comunidad.

