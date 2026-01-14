Plan integral de arbolado: Avanza la parquización sobre el Río Luján

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio informó que dio inicio a las tareas de parquización en el margen oeste del río Luján, con el comienzo de la plantación de árboles y arbustos para constituir un nuevo parque lineal. Estas acciones representan un paso clave en la consolidación de un corredor verde que busca integrar el río con la ciudad, para jerarquizar el espacio público y promover un entorno más sostenible y accesible para la comunidad.

En una primera etapa se llevó adelante la forestación con especies arbóreas nativas y de alto valor paisajístico, entre las que se destacan fumo bravo, laurel del río, ceibos, sauces criollos, jacarandás, lapachos, tipas y aguaribay, junto con arbustos y especies ornamentales que aportan diversidad de texturas, follajes y floraciones a lo largo del año. La selección de especies responde a criterios ambientales, paisajísticos y normativos, priorizando la biodiversidad, la adaptación al entorno ribereño y el fortalecimiento del ecosistema local.

La forestación constituye uno de los ejes centrales del proyecto, ya que contribuye a mejorar la calidad ambiental, mitigar el efecto de isla térmica y generar espacios verdes de uso público que fomentan el encuentro social, la recreación y el contacto con la naturaleza.

En las próximas etapas, los trabajos continuarán con el sembrado de césped y la incorporación progresiva de nuevas especies herbáceas y gramíneas, completando la consolidación del paisaje y reforzando el carácter ecológico del nuevo parque lineal.

Publicado el miércoles 14 de enero de 2026