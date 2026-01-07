Plan integral de arbolado: Avanza la forestación en la entrada a Luján

Las tareas consisten en la plantación de nuevos ejemplares en ambas manos de la avenida y la reposición progresiva de los ligustros secos (Ligustrum lucidum), una especie considerada invasora, por árboles más adecuados al entorno urbano y ambiental.

En esta primera etapa se plantaron varios ejemplares de árbol de judea (Cercis siliquastrum), también conocido como árbol del amor. Dicha especie es no invasora, de valor ornamental y simbólico, que se caracteriza por su floración rosada a comienzos de la primavera y su condición de árbol caduco, en contraste con los ejemplares perennes preexistentes.

La elección del árbol de Judea responde no solo a criterios ambientales y paisajísticos, sino también a su connotación cultural y religiosa. Según la tradición, este árbol está vinculado al relato bíblico. En esta misma línea, el proyecto prevé la futura incorporación de olivos, símbolo de paz, vida y esperanza, una especie también fuertemente ligada a la religión católica.

El plan de forestación se proyecta a largo plazo, ya que se planea que en diez años se haya completado el recambio total del arbolado de la zona. Hasta el momento, ya se han plantado 15 ejemplares y, durante la presente semana, continuarán las tareas con la incorporación de nuevos árboles.

Estas acciones forman parte del plan integral de manejo del arbolado urbano, una política ambiental sostenida para consolidar un municipio más verde y comprometido con el cuidado del entorno natural. La forestación urbana no solo mejora el paisaje y la identidad de la ciudad, sino que contribuye a mitigar el impacto del cambio climático, mejorar la calidad del aire y generar espacios más saludables y de ocio recreativo para vecinos, vecinas y turistas.