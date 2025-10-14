Plan de Mejoramiento Vial: se intervienen 7500 metros en Villa del Parque
Obras
Para garantizar calles más seguras, accesibles y transitable.
Con el objetivo de garantizar calles más seguras, accesibles y transitables, el Municipio de Luján informó que ejecuta trabajos de Mejoramiento Vial en el barrio Villa del Parque.
Las tareas incluyen la limpieza y nivelación de la calzada y aporte de tosca nueva y piedra, lo que permitirá un escurrimiento más eficiente del agua de lluvia y una mayor durabilidad.
Comprendiendo aproximadamente 7500 metros, la intervención se lleva a cabo en las siguientes calles:
- Del Pilar entre Colectora Sur Acceso Oeste y Humberto de Lucía
-
José Ingenieros entre Santa Fé y Humberto de Lucía
-
Alfonsina Storni entre Santa Fé y Humberto de Lucía
-
Darwin entre Corrientes y Sarratea
-
Darwin entre Santa Fé y Buenos Aires
-
Pasteur entre San Vicente y Humberto de Lucía
-
Pasteur entre Santa Fé y Buenos Aires
-
Padre Zaccardi entre Entre Ríos y Misiones
-
Padre Zaccardi entre San Vicente y Humberto de Lucía
-
Padre Zaccardi entre Santa Fé y Buenos Aires
-
Fleming entre Santa Fé y Buenos Aires
-
Mendoza entre Santa Fé y Buenos Aires
-
Entre Ríos entre La Paz y Alfonsina Storni
-
Corrientes entre La Paz y José Ingenieros
-
Misiones entre Pasteur y Del Pilar
-
Dr. Luppi entre La Paz y José Ingenieros
-
Sarratea entre La Paz y José Ingenieros
Cabe destacar que es una iniciativa que se enmarca en el Plan de Mejoramiento Vial que, con el fin de fortalecer la seguridad de la comunidad, ha alcanzado una gran cantidad de barrios con el 100% de cuadras con piedra partida.
Publicado el lunes 13 de octubre de 2025