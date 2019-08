Plan de Gestión Vidal-Casset: «Seguridad, obras e integración para los lujanenses»

Fernando Casset fue el único precandidato de Juntos por el Cambio que presentó su plan de gobierno. El mismo está en sintonía con Vidal y consta de una decena de medidas. Los ejes de Integración, Seguridad, Salud, Producción-AgroIndustria, Cultura y Derechos para Mujeres, Niños y Jóvenes son algunas de las propuestas de la coordinación Provincia-Luján, Luján-Provincia.

«Para nosotros es un método de hacer las cosas: no podemos solamente sacarnos fotos, somos vecinos con responsabilidades a cumplir, no somos modelos ni comentaristas de Luján: nuestro equipo está con manos a la obra y María Eugenia Vidal lo reitera en todo momento; no podemos volver al pasado, donde se armaba un relato. Nuestra gobernadora no quiere los relatos», explicó Casset.

Luego de escuchar y caminar el precandidato Fernando Casset y su equipo presentaron sus ejes, con transmisión en vivo vía redes sociales y desde tres puntos del Partido de Luján -Pueblo Nuevo, Open Door y «La República de El Quinto»-, finalizando a los pies de la Basílica, en la zona histórico basilical, en una expresión de dos claves: innovación e integración de todo Luján.

Casset remarcó entre otras medidas, la Oficina Única de Inspección, con más presencia del Estado municipal; el Servicio de Atención al Vecino, para reclamos y seguimiento de solicitudes y, además, con una ventanilla única de atención para acelerar los procesos administrativos.

Del mismo modo, producir mayor oferta turística y una promoción renovada a las inversiones necesarias y urgentes, como una nueva línea de ribera, para nuevos espacios y nuevas actividades.

Por otro lado, en Obras consolidó sus prioridades en asfalto, alumbrado y zanjas. En seguridad, más presencia policial, organizada y en coordinación con el Municipio «para lo más importante, que es cuidar al vecino».

En salud, un Seguro Municipal de Salud para quienes no tengan cobertura, y una nueva Red Prestacional, junto a más recursos para centros de atención y el Hospital.

«Ya contamos con la mano de María Eugenia: El 100% de los efectivos de calle ya cuenta con su chaleco antibalas, se reforzó con 19 patrulleros y 6 motos. Hubo Planes de Refacción de Comisarías para mejorar la atención y la instalación de 2 dependencias móviles. Y en Salud, las obras en el Hospital ‘Dr. Domingo Cabred’ y el Plan Más Vida son centrales», explicaron desde el equipo de Casset.

Otro eje será el crecimiento y desarrollo industrial, comercial, turístico. Reeconvertir el basural y cuidar nuestro medioambiente, modernizar la manera de atender al vecino, vincular Luján con otros municipios, la Provincia y la Nación para trabajar juntos.

«Sin embargo -agregó Casset- Luján no puede crecer sin obras y vialidad. María Eugenia Vidal nos ha ayudado con OBRAS y algunas fueron»:

La Conservación de calzada y demarcación horizontal de la Ruta Provincial N°47 (Sección I / Tramo Luján –Navarro). Los trabajos en la Sección I comprenden desde el empalme con la RN 5, hasta la localidad de La Choza, en el límite con el partido de Mercedes (27 km).

Repavimentación y ensanche de calles como la Av. Fernández Berschtedt – se realizaron 900 m, y trabajos complementarios en la calle Jorge Newbery. Beneficia a 28.000 personas.

Av. Dr. Domingo Cabred, de Open Door – se realizaron 400 m, y se agregaron dársenas para el transporte público y veredas longitudinales. Beneficia a 7.100 personas.

Pavimentación y conducto pluvial en la calle San Roque, entre Av. Julio A. Roca y calle Luis Gogna, y la construcción del conducto pluvial es en la calle Luis Gogna.

Pavimentación de la calle Julio A. Roca – avenida con boulevard. Repavimentación y ensanche: Calle Las Tipas, Pueblo Nuevo. Av. Fray Manuel de Torres, Calle Alsina.

Repavimentación de la calle Criado Alonso, Torres – con carpeta, recuperación de bases, señalización y bacheo. Pavimentación de la calle San Roque (Etapa II) – pavimentación de hormigón con cordones integrales, desmonte y movimiento suelos.

Finalmente, es para destacar los más de 3000 jubilados que se vieron beneficiados con la reparación histórica, las sedes del Programa Envión para chicos y chicas de 12 a 21 años y las casi 500 escrituras que entregó la Provincia, para más tranquilidad de vecinos. Este eje de integración es fundamental, por lo que se sumarán gestiones para fortalecer estas acciones desde el Estado municipal.

«En definitiva, Luján será el faro de nuestra región, desde acá haremos una ciudad imparable. Sin relatos ni mentiras, con obras, cuidando al vecino y con la integración que se merece nuestro distrito», concluyó Casset.

Publicado el jueves 8 de agosto de 2019