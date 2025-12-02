Pilchas ATR: zapatillas a Precios Populares

Publicado el lunes 1 de diciembre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Con una propuesta basada en precios populares en calzado para toda la familia, abrió en la zona céntrica de Luján el local Pilchas ATR By Laura Neyrotte. La nueva tienda apuesta a convertirse en una referencia para quienes buscan zapatillas y calzado urbano a valores accesibles.

El comercio cuenta con gran stock y una importante variedad de talles que va del 17 al 48, cubriendo desde calzado infantil hasta modelos deportivos y urbanos para adultos.

Pilchas ATR atiende todos los días, de 9 a 22, en Colón 1137, entre Mitre y Las Heras, al lado de Remises Colón.

Desde la apertura destacaron que la propuesta busca acercar “precios realmente accesibles” y sumar una nueva alternativa para los vecinos de Luján.

Publicado el lunes 1 de diciembre de 2025