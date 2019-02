Piden reforzar el sistema de salud

El presupuesto a invertir en Salud en Luján 2019 bajó comparándolo con el año anterior, entre 11 y 77 millones (Dependiendo de cual dependencia se desprendan los datos), siendo que la inflación anual 2018 fue del 47,6 %.

Mientras otros Municipios crecen en este sector, Luján sigue bajando millones de pesos en lo que recibe anualmente de coparticipación, siendo el principal problema la no inversión en materia de Salud.

El Hospital no genera pérdidas, lo que genera pérdidas es no reforzar nuestro Sistema de Salud, administrando correctamente los recursos, obteniendo registro de cada atención de cada paciente, incluyendo a los 24 CAPs, creando la coneccion necesaria entre 1° y 2° nivel de Atención en Luján (Cosa que hoy no existe), logrando de esta manera incrementar el dinero para nuestra Ciudad.

Algo de poca inversión y no menor, sería la Creación del Hospital Odontologíco. Daría gran rédito al Municipio dado que se incrementaría la Coparticipación al contar Luján con un Hospital Nuevo más los registros de la cantidad de Pacientes que allí acudirían; siendo que la Salud es un derecho de todos se le estaria brindando al vecino la posibilidad de atenderse toda afección de origen bucal ayudandolo a afrontar la terrible situación económica actual.

Invertir en Salud es invertir en Vida…

Quien considere esto un gasto o pérdida de dinero creo que va por mal camino.

Por Marcelo Musso exconcejal y exautoridad del Hospital.

Publicado el sábado 23 de febrero de 2019