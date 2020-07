Piden que se revise la decisión sobre la denuncia por barricadas

El abogado Jeremías Rodríguez solicitó a la fiscalía la revisión acerca de la desestimación que había presentado semanas atrás por la colocación de barricadas para impedir la circulación por varios puentes de la ciudad.

El denunciante, indicó que si bien nunca pudo tomar vista del expediente, ni fue notificado de la posible desestimación, se entero por un portal de noticias, que aparentemente la Dra.

Cordiviola, a cargo de la UFI Nº 10, no inicio una investigación, por entender que no existe delito, y que llamativamente, no tuvo en cuenta la prueba aportada del accidente con lesiones,

que ocurrió en la Calle Presidente Alfonsín, ex Alsina.

Rodríguez, pidió además que se investigue los vínculos del Secretario de Protección Ciudadana Matías Lataro, y el personal de la Fiscalía, y si influyo en la resolución de la Fiscal de no investigar la denuncia y en la filtración de la noticia. Lo que resulta extraño, cuando la fiscalía se encuentra cerrada y no le permitió tomar vistas del expediente, ni siquiera al denunciante.

Además El Abogado se quejo de que lo hicieron aguardar más de una hora, en plena pandemia, con 2º de temperatura, en la puerta de la fiscalía, a las 8:30hs de la mañana,

negándole la recepción del escrito, con la excusa de “que no había personal autorizado para hacerlo”.

Por último sostuvo, “Tengo bien en claro, que la denuncia podía ser desestimada, y que con el pedido de revisión, también existe la posibilidad de que lo sea. Cuando realice la denuncia lo

hice después de advertirles a funcionarios del municipio que las barricadas podían causar accidentes graves a los vecinos de Lujan, al no ser escuchado, acudí a la justicia, que estado

público la misma, aparecieron personas que ya habían sufridos accidentes a causa de lo montículos de tierra, y que nadie del municipio les respondió por los daños ocasionados. Tengo

en claro que no busco que alguien vaya detenido, sino que el fin de la denuncia realizada es la de poner límites a los atropellos y abusos de autoridad, de los Funcionarios de Municipio de

Lujan, sobre todo a los que se exceden en sus atribuciones y pretenden interferir en las actuaciones de la Justicia y de las fuerzas de seguridad, como así también manipular la opinan

publica y limitar la libre expresión.”

Publicado el martes 7 de julio de 2020