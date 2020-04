Piden que el Concejo Deliberante siga sesionando

A través de una carta dirigida al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Ariel Notta, el Dr. Jeremías Rodríguez pide que continúen las sesiones con las medidas de higiene pertinentes y necesarias.

Sr. Presidente del Concejo deliberante de la Ciudad de Luján.

Luis Ariel Notta:

Ante la Situación de emergencia sanitaria, Mundial, Nacional, Provincial y Local y visto las medidas tendientes a evitar y/o mitigar la Propagación del coronavirus dictadas por el Presidente de la Nación, por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020, que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 31/3/2020 y que luego se extendió por DNU Nº 325/20.

Es que en este contexto que quiero hacerle llegar mi preocupación por lo visto en la sesión del HCD del día 3/4/2020, en donde los Concejales manipulaban y compartían micrófonos, sin cubrirlo, y sin guantes descartables, ni barbijos.

Así mismo, y dado que propusieron sesionar de forma virtual, y que un software para acreditar el quórum, y la identidad en el voto, que tenga dictamen técnico y este aprobado por la OFICINA NACIONAL TECNOLOGICA DE IFORMACIÓN (ONTI), como posible solución tecnológica, sería muy costoso, para el municipio, para el momento que atraviesa, y de una implementación que demoraría varias semanas para su implementación.

Entendiendo, que Es necesario que el Intendente cuente con las herramientas necesarias para poder atravesar esta crisis, y que los poderes de la República tengan pleno funcionamiento, como lo establece la Constitución Nacional y de acuerdo a lo estipulado por la ley orgánica de las municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

Es que en estos momentos las propuestas deben ser más racionales, lógicas y austeras, que nunca, y en concordancia con el esfuerzo que estamos realizando la Sociedad entera, ante la crisis sanitaria y económica producida por la pandemia del COVID -19.

Por eso le hago llegar mí propuesta al Presidente del HCD de Lujan, para que puedan crear las condiciones necesarias, para sesionar, sin poner en riesgo su salud de los concejales, sin hacer erogaciones pecuniarias y generar gastos al municipio y que dichas sesiones no sean atacadas por futuras acciones de nulidad, por no cumplir con los requisitos legales esenciales :

Visto que los concejales se encuentran exceptuados del aislamiento Social preventivo Obligatorio y de la prohibición para circular, por el DNU Nº 297/2020 en su Art. 6 inc. 2; y habilitados para sesionar presencialmente y cumplir con sus obligaciones de funcionarios públicos. Y dado el espacio físico acorde que cuenta el recinto en el municipio de Lujan en dimensiones, para que el concejo deliberante funcione con el distanciamiento social adecuado y recomendado por la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud de la Nación.

Es por eso le formulo, al Sr. LUIS ARIEL NOTTA, que sesionen en el recinto, u otro espacio Físico , si así lo amerita, y que los concejales puedan ponerse en tres filas frente al presidente del HCD, con un distanciamiento de 2mts entre concejal y concejal, así mismo le solicito que provea a los concejales de Guantes descartables y de barbijos, además que el micrófono sea recubierto con un nylon, para poder ser rociado con una disolución de alcohol y agua, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y del Ministerio de Salud de la argentina. Por último que proteja a los concejales que se encuentren incluido en los grupos de riesgos, solicitando la licencia correspondiente, para ser reemplazado por el concejal suplente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 88 de la ley orgánica de Municipalidades.

Dr. Jeremías Rodríguez

