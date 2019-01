Piden crear un programa de prevención y detección precoz del cáncer de mama

Concejales del Frente Renovador presentaron en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza destinado a crear un programa de prevención de detección precoz del cáncer mama y otra patologías oncológicas.

Aquí el texto del proyecto

Artículo 1º.- Créase el “Programa de Prevención y Detección Precoz del Cáncer de

Mama y otras Patologías Oncológicas” en el ámbito de la Secretaría de Salud de la

Municipalidad de Lujan o del área que en el futuro la reemplace. – – – – – – – – – – – – –

Artículo 2º.- Los objetivos del mencionado Programa son:

a) Asegurar la calidad de los servicios de detección temprana, diagnóstico y

tratamiento,

b) Garantizar el tratamiento adecuado y oportuno de las pacientes con

diagnóstico de cáncer,

c) Realizar campañas de difusión acerca de la importancia de la prevención y

detección precoz del cáncer de mama,

d) Desarrollar un sistema eficiente de seguimiento y tratamiento de las

mamografías sospechosas o no diagnósticas,

e) Trabajar de forma interconectada con los ámbitos de salud provincial y

nacional para el eventual tratamiento en aquellos pacientes que se detecte la

patología cancerígena,

f) Trabajar conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil,

organismos gubernamentales e instituciones privadas de salud en la

sistematización de información y difusión de la misma para concientizar acerca

de la importancia de la prevención y detección precoz. – – – – – – – – – – – – – – – – –

Artículo 3º.- En el marco del mencionado Programa, la Secretaria de Salud de la

Municipalidad deberá garantizar una mamografía y un Papanicolaou -en adelante

PAP- anual en forma gratuita, los cuales no requerirán orden médica para mujeres

mayores de 35 años y/o aquellas que cuenten con antecedentes familiares de primer

grado de cáncer de mama, o cuando hayan recibido radioterapia en tórax antes de

los 30 años, siendo condición necesaria la acreditación de la no cobertura de Obra

Social. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Artículo 4º.- En los casos de mamografías y/o PAP que se presenten dudosos o con

riesgo, la Secretaria de Salud solicitará de oficio un turno con el especialista

correspondiente para derivar a la brevedad a la paciente. De no ser posible su

atención en el ámbito local, por falta de especialista o por la complejidad del caso, se

tramitará inmediatamente su derivación a un centro de atención de salud provincial o

nacional. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Artículo 5º.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza articulará el

Programa en todo lo que estime necesario con los Organismos Nacionales y

Provinciales creados a tales efectos. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Artículo 6º.- Establézcase el mes de octubre de cada año como “Mes de la

Concientización del Cáncer de Mama”, y procédase a iluminar de color rosa la

fachada del Palacio Municipal los días 19 de octubre de cada año, “Día Mundial de la

Lucha contra el Cáncer de Mamas”, en concordancia simultánea con las acciones

que se lleven a cabo en todo el mundo y en nuestro país en particular. – – – – – – – – – – –

Artículo 7º.- El Departamento Ejecutivo queda autorizado a coordinar acciones con

instituciones públicas y privadas comprometidas en la lucha contra el cáncer a fin de

desarrollar campañas y organizar jornadas de concientización sobre la materia. – – – –

Artículo 8º.- El Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaria de Salud, diseñará

e instrumentará las acciones que permitan dar cumplimiento a todos los objetivos

fijados en la presente Ordenanza. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Publicado el miércoles 23 de enero de 2019