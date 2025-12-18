Pia Scarnato, la influencer lujanense que brilla en Microteatro
Cultura.
La influencer y actriz lujanense Pia Scarnato se presenta en Microteatro Buenos Aires con una obra de comedia ideal para disfrutar en familia y con amigos.
Resumen de la obra
Un hombre recién separado da consejos sobre el amor.
Una mujer enamorada prepara una serenata con coreografía.
¿Es posible amar sin arriesgarse a perderlo todo?
Una propuesta fresca, divertida y sensible que invita a reflexionar, entre risas, sobre los vínculos y las segundas oportunidades.
🎟 Entradas:
👉 https://entradas.microteatro.com.ar
📅 Funciones:
Todos los jueves y viernes de diciembre
(+13)
⏰ Horarios:
- Jueves: 22:45 – 23:15 – 23:45 – 00:15
- Viernes: 22:45 – 23:15 – 23:45 – 00:15 – 00:45
🎭 Ficha técnica:
- Dirección: Federico Buso
- Dramaturgia: Marcela Peidro
- Actúan: Pia Scarnato y Facundo Espinoza
- Asistencia de Dirección: Almendra Meng
- Fotografía: Nacho Lunadei
📲 Redes:
@busofederico | @piascarnato | @fachaespii
Publicado el miércoles 17 de diciembre de 2025