Pia Scarnato, la influencer lujanense que brilla en Microteatro

Publicado el miércoles 17 de diciembre de 2025

La influencer y actriz lujanense Pia Scarnato se presenta en Microteatro Buenos Aires con una obra de comedia ideal para disfrutar en familia y con amigos.

Resumen de la obra

Un hombre recién separado da consejos sobre el amor.

Una mujer enamorada prepara una serenata con coreografía.

¿Es posible amar sin arriesgarse a perderlo todo?

Una propuesta fresca, divertida y sensible que invita a reflexionar, entre risas, sobre los vínculos y las segundas oportunidades.

🎟 Entradas:

👉 https://entradas.microteatro.com.ar

📅 Funciones:

Todos los jueves y viernes de diciembre

(+13)

⏰ Horarios:

Jueves: 22:45 – 23:15 – 23:45 – 00:15

22:45 – 23:15 – 23:45 – 00:15 Viernes: 22:45 – 23:15 – 23:45 – 00:15 – 00:45

🎭 Ficha técnica:

Dirección: Federico Buso

Federico Buso Dramaturgia: Marcela Peidro

Marcela Peidro Actúan: Pia Scarnato y Facundo Espinoza

Pia Scarnato y Facundo Espinoza Asistencia de Dirección: Almendra Meng

Almendra Meng Fotografía: Nacho Lunadei

📲 Redes:

@busofederico | @piascarnato | @fachaespii

