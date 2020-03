Personal policial de Torres detuvo a dos hombres por no cumplir la cuarentena

Personal del Destacamento de Torres, detuvo a dos hombres que no cumplían con la cuarentena ordenada por el Gobierno Nacional.

El primer aprehendido fue localizado cuando recorría la localidad explicando que era de Exaltación de la Cruz.

El segundo fue aprehendido luego de recibir una llamada anónima diciendo «que estaba con varias personas en una casa y que no pertenecía a la misma».

Cuando el personal le toma la fiebre con las pistolas laser indicaba que tenía algunos sintomas. El mismo refirió que no estaba realizando la cuarentena pertinente, explicaron fuentes de Luján Tercera.

Fue imputado por no cumplir la cuarentena y se lo obligó a cumplirla en su domicilio, ya que consultando a los médicos, siguiendo el protocolo, al no tener más síntomas, tiene que continuar la misma en su domicilio. El mismo va a ser controlado en distintos horarios para corroborar que este cumpliendo la cuarentena y no presente otros síntomas. Según los datos de Luján Tercera no sería caso sospechoso.

Publicado el martes 24 de marzo de 2020