Perros adultos buscan una nueva oportunidad

Publicado el jueves 25 de junio de 2026

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La adopción responsable transforma vidas. No solo mejora la calidad de vida de los animales que esperan un hogar, sino que también genera vínculos de compañía, afecto y bienestar para quienes deciden adoptarlos.

En este sentido, el Municipio de Luján informó que en el predio de Zoonosis Municipal hay perros adultos que aguardan una adopción responsable. Muchos de ellos llevan tiempo esperando una familia que les brinde el cariño y la atención que merecen.

Las personas interesadas pueden acercarse a Zoonosis, ubicada en J. M. Pérez 588, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, para conocer a los animales en adopción. Todos los perros se entregan castrados, vacunados y desparasitados.

Para concretar la adopción es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

-Ser mayor de 18 años.

-Presentar DNI.

-Contar con un domicilio apto y seguro para el animal.

-Asumir el compromiso de brindarle alimentación, atención veterinaria, cuidados y afecto durante toda su vida.

-Aceptar las condiciones de adopción responsable establecidas por Zoonosis.

Asimismo, al momento de la adopción se firma un acta de compromiso entre el adoptante y el Municipio, y posteriormente se realizan seguimientos para acompañar la adaptación del animal a su nuevo hogar.

A través de estas acciones, el Municipio continúa promoviendo la tenencia responsable de animales de compañía y fomentando la adopción como una alternativa solidaria que brinda una nueva oportunidad a perros que esperan formar parte de una familia.

Publicado el jueves 25 de junio de 2026