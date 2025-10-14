Pérez Esquivel participó del multitudinario Encuentro de Niñez y Adolescencia

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

La Municipalidad de Luján informó que el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, participó el viernes pasado del octavo Encuentro Intergeneracional de Consejos y Mesas Locales de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, que convocó a más de 250 personas en el Polideportivo Municipal.

“Es una alegría poder acompañar la organización por primera vez en Luján de este encuentro tan significativo y recibir a los integrantes de veinte Consejos Locales de toda la Provincia, para debatir y generar consensos sobre cuál debe ser la orientación de las políticas públicas hacia los niños, niñas y adolescentes. Agradecemos profundamente el compromiso y la participación de todos los distritos presentes, de las autoridades provinciales y de dos referentes de la talla de Norberto Liwski y Adolfo Pérez Esquivel que nos acompañan”, expresó el Secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Federico Vanin, en la apertura del Encuentro.

La jornada estuvo marcada por diversas actividades que fomentaron el diálogo, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la participación adolescente en la construcción de políticas públicas.

En este sentido, bajo el lema “Construyendo colectivamente políticas públicas con las niñeces y adolescencias desde el territorio”, durante la mañana se debatió sobre la necesidad y urgencia de continuar jerarquizando las áreas de niñez y adolescencia para dar mejores respuestas a la complejidad de los desafíos actuales.

Por la tarde, la actividad se centró en el eje “Desafíos para las políticas públicas: las niñeces y adolescencias en la agenda pública”, a partir de las exposiciones de Adolfo Perez Esquivel y el pediatra Norberto Liwski, ex presidente del Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En este marco, se abordaron temas como “El desafío de la participación protagónica de las niñeces y adolescencias: deconstruyendo el adultocentrismo”, “La trama local: políticas de cercanía, políticas universales y actores claves en las políticas con los pibes” y “La trama provincial: sobre la integralidad y la necesaria jerarquización de las políticas públicas con los pibes”.

“Fue una jornada muy positiva a todo nivel, no solo por la gran participación de municipios que integran la Red de Consejos sino también por la jerarquía de los referentes que acompañaron la actividad y animaron el debate. Más allá del intercambio de experiencias y las conclusiones a las que pudimos llegar sobre cada uno de los temas planteados, reforzamos la convicción compartida de que no hay construcción de políticas públicas sin participación activa de los niños, adolescentes y jóvenes”, valoró por su parte la Directora de Niñez y Adolescencia, Bárbara Corral.

También participó del Encuentro la Directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres, y asistieron integrantes de los Consejos Locales de Niñez y Adolescencia de Luján, Pilar, San Fernando, José C. Paz, Moreno, San Isidro, Vicente López, Rivadavia, Bahía Blanca, General Pueyrredón, Malvinas, General Villegas, Cañuelas, Lomas de Zamora, General Rodriguez, San Nicolás, San Miguel, La Plata, General Belgrano y La Matanza.

Publicado el martes 14 de octubre de 2025