Peregrinación y celebración con motivo del Día de la Inmaculada Concepción

El Municipio de Luján informó a la comunidad el programa de celebraciones y actividades organizadas por el Santuario y Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján, en el marco del Día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, una de las celebraciones religiosas que reúne a una multitud de peregrinos.

“Los invitamos a que se acerquen al Santuario de Luján y así todos juntos podamos rezarle a nuestra Madre, la Virgen. Es un día que tiene que ser de alegría, paz y tranquilidad”, sostuvo el rector del Santuario, Padre Lucas García.

Las actividades comenzarán el domingo 7 de diciembre, desde las 7.30 horas en el Santuario, con las misas habituales de fin de semana y permanecerá abierto hasta el lunes 8, a las 20 horas.

Domingo 7 de diciembre

A partir de las 20 horas, las Misas y actividades se desarrollarán en Plaza Belgrano, a las puertas del Santuario, en vísperas de la llegada de los peregrinos que realizan su procesión desde distintos puntos de la provincia.

El cronograma será el siguiente:

20.30 horas: Misa

21.30 horas: Peña de la Virgen

23.30 horas: Rosario de Luces

00.00 horas: Repiqueteo de Campanas

Lunes 8 de diciembre – Día de la Virgen

Las celebraciones continuarán durante la madrugada del lunes: Misa a las 00.30, 2, 4, 6, y 8 horas.

Entre las 20 horas del domingo y las 8 horas del lunes, todas las Misas y actividades se llevarán a cabo en Plaza Belgrano. Luego, desde las 9 horas del lunes, las Misas y ofrendas a la Virgen tendrán lugar en el interior de la Basílica.

Para mayor información, las personas interesadas podrán ingresar al sitio web oficial del Santuario: santuariodelujan.org.ar/horarios.

CORTES Y CONTROLES (7 y 8 de diciembre)

El ingreso de los fieles a la ciudad de Luján será por la calle Las Heras. Se permitirá el cruce vehicular en Las Heras y Humberto, Las Heras y Güemes, y Las Heras y Belgrano.

Por otra parte, habrá cortes de calles en: Las Heras, Rotonda Ana de Matos en la intersección de las calles Francia y Carlos Pellegrini, Francia y Chávez, Francia y Ugarte, Francia y Cervantes, Francia y Dr. Real, Francia y Almirante Brown, Francia y 25 de Mayo, Francia y Lavalle, Francia y San Martín, Francia y Mitre, Francia y Las Heras, Francia e Ituzaingó, Lezica y Torrezuri y 25 de Mayo, 9 de Julio y Dr. Muñiz, Padre Salvaire y Dr. Muñiz, Puente Mitre, Gogna y San Roque, Julio A. Roca y San Roque, Rivadavia y Muñiz, Ituzaingó e Italia, Mitre e Italia, Francia y Dr. Muñiz, Mitre y Alvear, y M. Moreno y Carlos Pellegrini.

Asimismo, habrá cortes dinámicos en Las Heras y Humberto (ambas manos), Las Heras y Güemes, y Las Heras y Belgrano.

A las y los vecinos que vivan dentro de la zona incluida en los cortes, se les permitirá pasar presentando DNI con domicilio actualizado o factura de un servicio a su nombre donde conste la dirección.

Asimismo, las y los residentes del barrio Los Laureles tendrán paso por las calles internas de la Universidad Nacional de Luján.

En cuanto a la Terminal de Ómnibus, su ubicación se trasladará desde el sábado a las 6 de la mañana hasta la finalización del evento el día domingo. Los colectivos saldrán desde Avenida Nuestra Señora de Luján entre Almirante Brown y Dr. Real. La línea Atlántida saldrá desde Avenida Nuestra Señora de Luján entre Ugarte y Cervantes.

Los mencionados cortes y controles entrarán en vigencia desde las primeras horas del domingo hasta la mañana del lunes.

Los dispositivos de control programados tienen por objeto garantizar la integridad de los peregrinos, impedir los congestionamientos de tránsito a fin de permitir el desplazamiento de los vehículos de emergencia y agilizar la desconcentración, y facilitar las actividades laborales y el normal desplazamiento de nuestros vecinos.

SALUD

Se instalarán varios puestos sanitarios de la Cruz Roja en diferentes puntos del recorrido, con la presencia de unidades de traslado provistas por el Municipio de Luján.

Publicado el viernes 5 de diciembre de 2025