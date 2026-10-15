Peña de Las Comadres: celebrarán a Mercedes Sosa

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El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Peña de las Comadres, en esta oportunidad como un homenaje a Mercedes Sosa. La jornada se realizará el viernes 16 de octubre en el Centro Cultural José Artigas (Mitre 846) desde las 20 horas.

En esta edición, varios artistas solistas compartirán canciones del repertorio de Mercedes Sosa en un formato íntimo de concierto acústico. Participarán Ezequiel Castillo, Juan Hayden, Aracelli Pavon, Laura Escudero, Vale y Regi Morales. Además, se realizará el tradicional momento de Ronda Coplera y el canto colectivo de “Todas las voces todas”, donde se compartirán letras a todas las personas presentes para unirse a cantar.

“Con esta edición especial, la Peña de las Comadres se suma a celebrar y homenajear a nuestra madre cantora: Mercedes Sosa. Este 2026 se cumplieron 91 años de su nacimiento y 61 años de su consagración en el Festival de Cosquín. Su voz, un faro de libertad y esperanza, sigue resonando en el corazón de Latinoamérica y el mundo. Su legado imborrable está repleto de canciones que nos abrazan el alma y su incansable lucha por la justicia; una vida dedicada a cantar por los que no tenían voz”, expresó Vanesa González, tallerista cultural.

Durante todo el evento la colectiva artística “CASI UN BONDI” estará realizando pegatinas y estampas a la gorra. Por eso, quienes deseen podrán llevar una remera color claro para ser estampada con diseños alusivos a la fecha.

También habrá servicio de cantina, mesa dulce, muestra de talleres del Centro Cultural Artigas, sorteos y mucho más.

Los lugares se reservan por WhatsApp al 2323 312207, y las mesas se asignan por orden de llegada. Ya que la Peña se realiza al aire libre, se suspende en caso de lluvia.

Sobre Mercedes Sosa:

Fue en la quinta edición del Festival de Cosquín cuando Jorge Cafrune invitó a una joven que tenía prohibido participar debido a su afiliación al Partido Comunista. Esta intervención demostró ser consagratoria, y en los años siguientes la cantante lograría un reconocimiento internacional.

Mercedes Sosa fue una de las principales figuras del movimiento del Nuevo Cancionero, un grupo que en el boom del folklore de los 60, se propuso renovar este género, con un fuerte compromiso político y social. Utilizó su música como un canal de denuncia, rebeldía y defensa de los derechos humanos.

Mercedes fue censurada en los años que duró el último golpe militar por ser una voz disidente. A partir de 1979, después de que su música haya estado prohibida, se alojó en París y luego en Madrid. Su mensaje generó incomodidad y la vigencia de su posicionamiento es manifiesta. La Negra, la voz de América, la madre cantora o Mecha, es parte de la historia y del presente.

Publicado el jueves 15 de octubre de 2026