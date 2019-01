Pascualín: “Nosotros creemos en la necesidad de un estado más cerca de la gente”

La ex concejal del peronismo Vanina Pascualín finalizó su mandato en diciembre del 2017, a pesar de volver a trabajar en su profesión no abandonó el mundo político y siguió militando dentro Espacio Nacional y Popular Luján. En ese sentido, destacó que comenzaron a trabajar y a construir el espacio político alrededor del año 2015, y hasta ahora han tenido continuidad y voluntad de seguir creciendo. “A nosotros nos costó porque no es fácil, en los tiempos que se viven, en lo social, económico y en lo político. Hemos pasado por algunas malas, pero por el contrario esto nos fortaleció de alguna manera”, argumentó.

Por su parte, Pascualín expresó que han delineado el trabajo, con un eje apuntando al territorio, a proyectos, a cuadros técnicos. “Trabajamos con un montón de gente en la que confiamos y en la que creemos y las puertas siempre abiertas”, resaltó. Sin apuntar demasiado al marco nacional, pero con un claro rechazó al gobierno de Mauricio Macri, se detuvo a hablar del estado municipal. “Nosotros creemos en la necesidad de un estado más cerca de la gente, de un municipio más descentralizado”, definió con contundencia.

Como vecina de la ciudad, consideró que Luján tiene grandes falencias en infraestructura, tecnología y servicios, y destacó la falta de oferta laboral. Asimismo, consideró que estas problemáticas coinciden con el reclamo de los vecinos. “Estamos en contacto con muchas sociedades de fomento y con muchas instituciones de Luján y hay un gran preocupación por el estado general de la ciudad de Luján. Hay servicios esenciales que están corriendo un alto riesgo, que tiene ver con la salud pública, con la educación, con la infraestructura municipal en cuanto a servicios públicos”.

Año electoral:

“Nosotros apostamos a ser una alternativa en el 2019 y también nuestra idea es encarar una alternativa de construcción. No es que queremos ser una alternativa para la situación electoral del 2019, sino que trascienda la cuestión electoral y esperamos poder concretar una mayoría o un acercamiento con otros espacios, con otras agrupaciones y organizaciones con las que estamos trabajando estas cosas en común”, profundizó la ex concejal.

¿Hay posibilidad de “unidad” en el peronismo?

En cuanto a la posibilidad de unidad dentro del peronismo, desestimó la posibilidad de una lista única y destacó que la democracia da la posibilidad de elegir. “Me parece que hay gente muy capaz dentro del peronismo y dentro de todos los partidos políticos y que hay que darle la oportunidad demostrar lo que sabe y puede hacer. Si creemos en una mayoría, en que pueda haber como se dice a nivel nacional un frente patriótico que tenga que ver con un proyecto colectivo” fundamentó antes de finalizar la nota.

Publicado el jueves 10 de enero de 2019