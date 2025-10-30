Parte de la religión: Un homenaje a la obra de Charly García

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Desde la Asociación Civil de Artistas de Luján informaron qué el pasado sábado 18 de octubre de 2025 homenajearon a Charly García junto a 26 artistas invitados en el Club Argentino ubicado en la ciudad de Luján.

El evento contó con la participación de aproximadamente 200 personas, con entrada gratuita, se recibieron alimentos no perecederos para donar a un comedor de la ciudad y hubo servicio de cantina con precios populares.

Se presentaron las propuestas artísticas de Hylorama, Sin Bozal, Florencia Trabichet, Luli Guzzo, Romina Caldiero, Tierra desafiante y Octeto Atemporal.

«Fue muy superadora de mis expectativas la convocatoria, que el público estuvo muy amable, atento, compañero y con una amplia escucha en el momento que participó el ensamble de acal que tuvo el rol de generar el cierre del evento.

Destaco la participación de cada músico del ensamble, estuvo muy preciso y expresivo. La sensación fue de estar tocando y compartiendo con cada uno de mucho tiempo atrás pero lo cierto es que ensamblamos en pocos encuentros.

Fue muy hermoso escuchar y ver a Ángel Colacilli que estoy acostumbrada a oírlo tocando tango y me encantó verlo rockeando. Fue muy muy hermoso lo que hizo, me emocionó en gran manera»

Romina Caldiero

El cierre del show fue dado por la comisión directiva acompañando a cantantes invitados. La asociación con todos sus eventos posiciona honorarios mínimos para artistas dando el ejemplo, en este evento, todos los artistas cobraron $ 70.000 y la comisión directiva como siempre trabajando ad honorem por la comunidad artística.

“Desde un primer momento el evento estuvo cargado de una energía especial, diferente, muy cálida. Y en la noche de su realización claramente se noto eso y superó todas las expectativas creo yo de quienes fuimos parte, Acal como organizadores, lxs musicxs participantes y el mismo público.

Un evento con una hermosa concurrencia de distintas edades que fueron a celebrar no solo el aniversario del último show de Charly en Lujan, si no también su vida, su obra, su existencia misma.

Quiero mencionar y agradecer especialmente a Acal no solo por nunca bajar los brazos con este show sino también por hacer todo a su alcance para poder realizarlo de la mejor manera, hasta interviniendo acústicamente el Club Argentino que mejoró muchísimo su audio para las bandas.

Desde Hylorama agradecemos haber podido ser parte de una noche y un show tan especial, esperamos se siga repitiendo para celebrar la vida de lxs grandes músicxs de la historia de este país que fueron allanándonos el camino, y poder ser parte de tan bellas experiencias”

Nacho Giordano (Hylorama)

Publicado el jueves 30 de octubre de 2025