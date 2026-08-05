Parque Invernal Luján: el juego como experiencia compartida e intergeneracional

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La Municipalidad informó que, por tercer año consecutivo, miles de personas visitaron el Parque Invernal Luján (PIL), una propuesta ideada para que las familias puedan disfrutar de diferentes actividades recreativas y espacios de encuentro durante las vacaciones de invierno.

“Es una propuesta que nos permitió poner al alcance de nuestra comunidad una oferta de calidad libre y gratuita, y que fue acompañada masivamente por las familias. Hemos puesto especial atención en incorporar actividades recreativas que revaloricen el vínculo entre los más grandes y los más chicos, que estimulen la imaginación y promuevan la actividad física. Quiero agradecer especialmente a todos los empleados municipales que trabajaron con el mayor compromiso para que todo saliera de la mejor manera”, valoró el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror.

Uno de los principales atractivos del PIL fue el Parque Recrearte, un espacio que invitó a jugar, compartir y disfrutar en familia a través de diversas propuestas especialmente pensadas para los niños, niñas y adolescentes.

En este sentido, el parque incluyó inflables, metegoles y juegos de madera que estimulan la imaginación, además de sector exclusivo destinado a la Primera Infancia, diseñado como un entorno cuidado y adecuado para que los más pequeños puedan explorar, jugar y disfrutar acompañados por sus familias.

Asimismo, se integraron a la oferta del PIL las Juegotecas municipales, espacios de recreación y aprendizaje orientados a niños y niñas a partir de los 5 años de edad, que a través del juego promueven la socialización, la cooperación y el compañerismo.

En tanto, profesores del área de Deportes brindaron clases abiertas de distintas disciplinas y acompañaron propuestas deportivas como fútbol, paleta, básquet, fútbol tenis y voley, en conjunto con docentes del Centro de Educación Física N° 27.

“En cada propuesta el juego se convirtió en una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y comunitarios, recuperando el valor del tiempo compartido. Cuando las familias participan activamente, se involucran y comparten los momentos con las niñas, niños y adolescentes, la experiencia adquiere otro valor. Porque jugar también es encontrarse, construir vínculos y generar recuerdos”, amplió por su parte la Directora de Niñez y Adolescencia, Bárbara Corral.

El Parque Invernal Luján también contó con el Campamento Aventura, donde los niños, niñas y adolescentes pudieron jugar, explorar y aprender a través de laberintos, puentes colgantes, redes, palestras, arquería, muro de escalada, tirolesa y un sector de destreza.

Además, la propuesta sumó atracciones mecánicas, una feria de emprendedores, un patio gastronómico y espectáculos artísticos para toda la familia.

Publicado el miércoles 5 de agosto de 2026