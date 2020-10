Paro de trabajadores: Boto aseguró que «la situación del Municipio no da para mucho más»

Tras el inicio de la medida de fuerza de los trabajadores municipales en busca de mejoras laborales, el Intendente Leonardo Boto cree que se llegará a una solución.

«Ejruendi el reclamo pero la situación del Municipio no da para mucho más de lo que se propone. No voy a asumir cosas que no puedo asegurar el pago, sería irresponsable», analizó.

El jefe comunal aseguró que se propuso el pase a planta de 53 trabajadores «con un criterio muy objetivo».

«Creo que vamos a encontrar la solución», imaginó el jefe comunal.

