Panessi y Nuñez, el binomio se impuso para el Rectorado de la UNLu

Desde la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional de Luján expresamos nuestra satisfacción por el triunfo electoral de la fórmula Walter Panessi – Miguel Núñez para el Rectorado de la UNLu y le deseamos a sus integrantes el mayor de los éxitos en la gestión.

Asimismo, agradecemos al conjunto de las trabajadoras y trabajadores Nodocentes que con su voto permitieron que en nuestro claustro el binomio Panessi – Núñez se imponga claramente en todas las sedes de la Universidad: Luján, San Miguel, Campana, Chivilcoy, San Fernando y CABA. Destacamos la conciencia política de nuestras compañeras y compañeros, su alto sentido de pertenencia y lealtad a nuestra organización sindical.

Pese a las mentiras, desacreditaciones y provocaciones que ensuciaron la campaña electoral, las trabajadoras y los trabajadores de la UNLu demostramos una vez más la legitimidad de nuestra reoresentación y nuestro compromiso con la Universidad pública, cogobernada, inclusiva, integrada y de calidad.

Publicado el jueves 11 de diciembre de 2025