Jueves 11 de diciembre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 30°C
  • H: 51%
  • P: 1002
  • V: Oste Sudoeste

Panessi y Nuñez, el binomio se impuso para el Rectorado de la UNLu

Ballotage.



Publicado el jueves 11 de diciembre de 2025

Desde la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional de Luján expresamos nuestra satisfacción por el triunfo electoral de la fórmula Walter Panessi – Miguel Núñez para el Rectorado de la UNLu y le deseamos a sus integrantes el mayor de los éxitos en la gestión.

Asimismo, agradecemos al conjunto de las trabajadoras y trabajadores Nodocentes que con su voto permitieron que en nuestro claustro el binomio Panessi – Núñez se imponga claramente en todas las sedes de la Universidad: Luján, San Miguel, Campana, Chivilcoy, San Fernando y CABA. Destacamos la conciencia política de nuestras compañeras y compañeros, su alto sentido de pertenencia y lealtad a nuestra organización sindical.

Pese a las mentiras, desacreditaciones y provocaciones que ensuciaron la campaña electoral, las trabajadoras y los trabajadores de la UNLu demostramos una vez más la legitimidad de nuestra reoresentación y nuestro compromiso con la Universidad pública, cogobernada, inclusiva, integrada y de calidad.

Publicado el jueves 11 de diciembre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.