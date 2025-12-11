Panessi y Nuñez, el binomio se impuso para el Rectorado de la UNLu
Ballotage.
Desde la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional de Luján expresamos nuestra satisfacción por el triunfo electoral de la fórmula Walter Panessi – Miguel Núñez para el Rectorado de la UNLu y le deseamos a sus integrantes el mayor de los éxitos en la gestión.
Asimismo, agradecemos al conjunto de las trabajadoras y trabajadores Nodocentes que con su voto permitieron que en nuestro claustro el binomio Panessi – Núñez se imponga claramente en todas las sedes de la Universidad: Luján, San Miguel, Campana, Chivilcoy, San Fernando y CABA. Destacamos la conciencia política de nuestras compañeras y compañeros, su alto sentido de pertenencia y lealtad a nuestra organización sindical.
Pese a las mentiras, desacreditaciones y provocaciones que ensuciaron la campaña electoral, las trabajadoras y los trabajadores de la UNLu demostramos una vez más la legitimidad de nuestra reoresentación y nuestro compromiso con la Universidad pública, cogobernada, inclusiva, integrada y de calidad.
