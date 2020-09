Pagliaro: «Necesitamos que la sociedad nos acompañe con las medidas de cuidado»

Diego Pagliaro, Director Asociado del Hospital Local Nuestra Señora de Luján, brindó detalles de la situación actual del nosocomio, que hoy cumple 130 años, y cómo se está trabajando en esta pandemia.

«Venimos trabajando como hace varios meses, trabajando mucho, en la última semana hubo un incremento en el número de casos, algo que esperábamos un poquito antes, se demoró, pero desde mediados de la semana anterior empezamos a ver un incremento franco en los casos y también en la ocupación de camas, estamos entre un 60 y un 90% de ocupación, el número es variable porque tenés pacientes que se internan, pacientes que se van de alta, uno no puede establecer una ocupación fija. Pasa que a veces comenzamos el día con un 100% de camas ocupadas, y durante la mañana hay altas y baja a un 60%, en esos valores estamos» explicó Pagliaro.

-Es preocupante la situación?

«Y es para ocuparse, la verdad nosotros siempre pensamos en esta situación, sabíamos que en algún momento iba a llegar, nos preparamos para esto, todo estos meses de aislamiento nos permitieron aprender a trabajar de una nueva forma. Hoy el sistema está mejor organizado para lo que es covid y no covid pero también es real que hay un cansancio, ya son muchos meses que nosotros estamos con mucha exigencia, desde la parte organizativa, la gestión, y al mismo personal que está en la labor diaria y ya se empieza a notar el cansancio, la parte emocional, hay compañeros que también se han enfermado, eso nos afecta bastante, nos angustiamos, más allá de que han estado bien, nos preocupamos, y que haya una disminución en el personal y una recarga al personal que sigue trabajando eso también es para tenerlo en cuenta» destacó.

-Cómo ves el futuro inmediato en este tema?

«Tiene dos partes, una parte del sistema de salud qué es todo lo que estamos haciendo nosotros, estamos con una capacidad de respuesta de ciento por ciento, estamos para dar todo pero también hay una parte de la sociedad que necesitamos que nos acompañe con las medidas de cuidado, osea si no se respetan las medidas que nosotros le indicamos ningún sistema de salud va poder absorber la demanda. Hasta ahora nosotros no nos hemos visto desbordados, siempre con aumento del número de casos pero de una forma gradual, paulatina, si hay un aumento, de lo que llamamos nosotros el famoso pico. Cualquier sistema de salud puede colapsar y el nuestro no es la excepción, por eso apelamos a la conciencia social, sabemos que hay un cansancio, sabemos que hay necesidades económicas, laborales, y otras necesidades que obligan o hacen que la gente salga, pero la cuestión que nosotros queremos hacer hincapié es en las salidas, lo vemos en los fines de semana, vienen los días lindos, las reuniones, las juntadas, si la gente no toma conciencia va a poner en juego todo el esfuerzo que venimos realizando» manifestó.

-130 años del Hospital.

«Hoy es el 130 aniversario del hospital, un tema bastante importante que quedó solapado por la pandemia pero no por eso va a ser menos importante, y queremos también que la población sepa que nuestro Hospital, hoy como institución cumple 130 años, queremos saludar a todos nuestros compañeros que están presentes, aquellos que están jubilados y que de todas maneras nos siguen brindando su apoyo, su experiencia, y otros que no están físicamente pero que dejaron mucho para el hospital, y a todos ellos quiero hacerles llegar un reconocimiento desde toda la Dirección del Hospital y de todo el personal de la institución» finalizo Diego Pagliaro.

Fuente: Radio UNLu y Luján en Línea.

Publicado el martes 8 de septiembre de 2020