Pagliaro aseguró que el Hospital tiene una ocupación del 80 por ciento en terapia intensiva

El Director Asociado del Hospital Nuestra Señora de Luján, Diego Pagliaro, dialogó con Luján en línea sobre la situación de la ciudad en materia sanitaria. En primer lugar comentó que se está desarrollando el Plan Detectar en la localidad de Olivera. Comentó que comenzó a las 08.30 de la mañana y estará finalizando al mediodía, explicó que finalizada la jornada se envían las muestras tomadas que luego se envían a analizar. «Estamos también las casas, buscando casos que tengan otra necesidad, casos que no hayan sido notificados que haya que hisopar, o casos que hayan sido contacto de algún positivo y no se pudo acercar al hospital para hisoparse», explicó.

-Situación Epidemiológica:

Señaló que la región y Luján en lo particular se encuentra en una situación muy compleja. «Hoy vimos un número bastante importante, el mayor en lo que va de la pandemia de casos positivos. Lo cual es un valor que no fue tomado en un día, el promedio de la última semana o los últimos quince días nos muestran un franco aumento de casos».

Las camas de terapia intensiva, aseguró que están con una ocupación alta, cercana al 80 por ciento. A pesar de estar alto el porcentaje de ocupación, aseveró que en caso de completarse tienen posibilidad de expandirse un poquito más y también esta posibilidad de derivar también. En cuanto a la salud privada, comentó que entiende que esta una situación similar.

«Hasta ahora no ha quedado paciente sin atender, no hemos tenido que decidir a quién le damos cama. Por suerte creemos que no vamos a tener que llegar a eso tampoco, esperamos no tener que llegar a eso, pero para eso es muy importante también la colaboración de toda la comunidad en las medidas de cuidado, en cortar con los eventos de transmisión masiva», resaltó.

En cuanto a la movilidad dijo que van a ir en sintonía con lo que decida provincia y sobre las clases presenciales consideró que no es el principal factor que este generando este aumento de casos positivos. «Lo que hoy tenemos que cortar son los eventos hiper contagiosos, que son estas fiestas masivas y sin control», solicitó Pagliaro.

Antes de finalizar comentó que ante una saturación del Hospital, es posible que pacientes de la ciudad se deriven a centros preparados de Covid que se encuentran dentro de la provincia de Buenos Aires. Además, explicó que se están retomando los centros de aislamientos.

