Pagliaro: «Armamos el sistema sanitario para dar la máxima respuesta posible»

El Director asociado del Hospital local Nuestra Señora de Luján, Diego Pagliaro, dialogó con Luján en Línea y Radio UNLu sobre la situación actual del Coronavirus en nuestra ciudad.

«Estamos bastante estables en cuanto a lo que veníamos viendo las últimas semanas por el Covid. Tuvimos una merma en los números de hisopados y los pacientes que consultan. Eso hizo que la semana pasada y esta haya bajado los números de casos positivos y el de internaciones en sala. Aún tenemos la terapia completa y mantenemos pacientes en asistencia respiratoria mecánica en lo que era la guardia, hasta que se lo pueda derivar a otro centro por obra social o mantenerlos ahí si no hay posibilidades», comenzó.

Y agregó, «El área de Covid la tenemos completa, con pacientes asistidos con todos los cuidados como si fueran salas de terapia, pero es el denominado shockroom. Hoy tenemos una alta ocupación de camas críticas, están ocupadas en un 90% aproximadamente. Las camas comunes en un 50%. Pero esto fluctúa mucho, es día a día».

«Nosotros armamos el sistema sanitario para dar la máxima respuesta posible, pero depende de cuánto se cuide la gente. Ante la llegada del invierno, si alguien se junta lo harán en espacios cerrados y si no se cumplen los protocolos, los casos se van a disparar exponencialmente y puede que se llegue al pico del año pasado, en el cual estuvimos al borde de dejar de dar respuesta. Si la gente se relaja, en dos semanas más estamos en una situación aún más crítica», afirmó.

«Personalmente considero que hay ciertas controversias en cuanto a las medidas. Pero sería lamentable tener que recurrir restricciones estrictas, como al principio de la pandemia. Por eso hay que apelar a la conciencia social, porque ya todos sabemos las condiciones para evitarlo y prevenirlo, y las complicaciones y consecuencias del virus», sentenció.

«El personal de salud está cansado y angustiado, porque lleva más de un año de cansancio físico y emocional. Estamos teniendo una alta tasa de mortalidad y cada paciente nos pega. No es uno o dos. Es todos los días tener que enfrentar a las familias a las que les tenés que dar la peor noticia y tenés que darte vuelta y seguir. Tal vez se deja de lado en este momento, pero nosotros tenemos mucho trabajo en cuanto al servicio de salud mental, tanto los pacientes internados como sus familiares y los propios médicos y enfermeros», sostuvo.

«El personal es escaso, algunos se enferman también y todos están haciendo un esfuerzo muy grande, desde los médicos hasta los cocineros. Algunos no hemos tenido vacaciones y quienes sí tuvieron, fueron pocos días. Pero cuando entra el paciente, todo eso se olvida, queda de lado. En ese momento es solo el paciente y el ahora, durante el tiempo que lleve la asistencia y el compensar a ese paciente, intentando sacarlo adelante», expresó.

«Ya estamos viendo algunos casos pediátricos que el año pasado no se veían, entonces no sabemos cómo se puede comportar el Covid cuando se combina con otro virus, como el neumococo, una influenza, etc. El año pasado el único que circulaba era el Coronavirus, así que hay que cuidarse mucho», finalizó Diego Pagliaro, Director asociado del Hospital Nuestra Señora de Luján, en diálogo con este medio.

Publicado el miércoles 19 de mayo de 2021