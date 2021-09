Pablo Osuna: «Vamos a seguir acompañando y trabajando en el proyecto del Intendente Boto”

En diálogo con Luján en Línea, el Secretario General del Sindicato de Choferes de Camiones de la Seccional Luján, Delegación General Rodríguez Pablo Osuna, hizo un análisis sobre las elecciones legislativas que se realizarán el próximo domingo en el país y profundizando sobre el ámbito local, donde se renovarán 10 bancas en el Concejo Deliberante.

“Va a ser una elección atípica porque veo en los compañeros y en la sociedad en general, un bajo interés en ir a votar, por el contexto que se está viviendo con la pandemia, pero más allá de eso, espero que la gente en Luján vote lo que sienta y a conciencia, teniendo en cuenta que la gestión del Intendente Leonardo Boto tiene una buena aceptación, sabiendo que no debe perder el rumbo y siguiendo con la intención de juntar a todas y todos como lo hizo en el 2019. También ha sabido agregar más actores y esto ha fortalecido al Frente de Todos, espacio al que yo pertenezco”, señaló Osuna.



Camioneros fue uno de los artífices en la unidad del Peronismo en la ciudad de Luján, es por ello que Osuna considera que se preocupa y trabaja para que la gestión de Boto cuide los recursos de todos los vecinos de Luján. “Tenemos trabajadores de la Seccional como Pablo Rabenna en la Dirección de Transporte y Tránsito, colaborando y trabajando para que sea un Municipio presente, que los ciudadanos se sientan protegidos, que puedan trabajar libremente después de muchos meses muy duros por la pandemia. Nosotros acompañamos al proyecto de Boto pero también tenemos la posibilidad de plantear nuestras inquietudes cuando vemos que algo no está bien o no estamos de acuerdo”, agregó.

Cuando se le preguntó por la principal preocupación que le plantean los trabajadores, Osuna afirma que las principales inquietudes coinciden con lo que expone la sociedad en general.

Además dijo: “Yo soy Peronista y lamentablemente siento que nos han mentido a todos. Es muy triste saber que hasta el Presidente no ha sabido dar el ejemplo en ciertas cuestiones. Me genera mucha indignación. Estas inconductas le pueden costar caro a muchos intendentes en la Provincia de Buenos Aires, porque también se le suma a que no hay generación de empleo, fallas en la educación e inseguridad. No me gusta la imagen de un gobierno debilitado o partido”

En relación al rol solidario que se ha llevado a cabo en la pandemia y con la crisis alimentaria y social que ha generado la misma, el Sindicato Camionero trabajó y estuvo muy presente en los distintos barrios; en comedores y merenderos, en articulación con distintos referentes sociales y barriales, tarea que hoy se sigue llevando adelante con el trabajo de sus afiliados, activistas, colaboradores y aportes de empresas.

En este sentido el Secretario General Pablo Osuna expresó: “Vamos a tener que redoblar esfuerzos porque la gente sigue con muchas necesidades. Estoy muy orgulloso del trabajo solidario de los compañeros pero es algo que no me hubiera gustado hacer. Me encantaría que la gente tenga trabajo o que distintas entidades educativas o no gubernamentales me llamen para hacer otro tipo de trabajos”

Como mensaje final, Osuna expresó el deseo de que se vote a conciencia y con el corazón, más allá del poco entusiasmo que ve en la gente para ir a votar.

“La vuelta a la democracia nos costó mucho e ir a votar tiene que ser una fiesta. Con nuestro voto tenemos la oportunidad de pedir una respuesta concreta a la clase política; para nosotros, para nuestros hijos y nuestros nietos. Tal vez nosotros no lo veamos pero tengo la esperanza de un futuro mejor para nuestro país”.

Publicado el jueves 9 de septiembre de 2021