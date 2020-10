Otra vez goteras en los pasillos del Hospital

Empleados, trabajadores/as han esparcidos en las redes sociales, fotos y videos,medios de presa, del agua que se filtró desde los techos del nosocomio.

La tormenta que comenzó en la madrugada del domingo y se intensificó durante la mañana y mediodía, produjo consecuencias en varios barrios de nuestra ciudad, y el Hospital también la sufrió.

Es cierto que en varios gobiernos no le han podido encontrar la solución. O no quisieron o no supieron?

El Gobierno de Boto lleva casi 10 meses y tampoco pudo, por lo menos hasta el momento.

En un año impensado, como el 2020, quizás lo solución pudo haber llegado. O no.

Llovió mucho es cierto pero al Hospital este tipo de cosas no le puede pasar. Habrá un informe, se trabajará prontamente para solucionar este problema. Pero este problema para lo próxima lluvia/tormenta tiene que dejar de ser problema. Los lujanenses lo merecemos. También sus trabajadores.

Publicado el lunes 26 de octubre de 2020