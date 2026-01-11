Domingo 11 de enero de 2026
Operativos de tránsito en el centro dejaron varios secuestros de vehículos

Tarde, noche de domingo.



Publicado el domingo 11 de enero de 2026

Durante la noche de este domingo se desarrollan operativos de tránsito en distintos puntos del centro de la ciudad.

En los controles trabajan de manera conjunta personal de Tránsito, Transporte y la Patrulla Municipal.

Como resultado de los procedimientos, varias motos y vehículos fueron retenidos por distintas infracciones a la normativa vigente. Los operativos continuaban al cierre de esta edición.

