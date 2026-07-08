Open Door celebrará una peña folclórica solidaria para toda la familia

Publicado el miércoles 8 de julio de 2026

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El Deportivo Social Club Open Door invita a la comunidad a disfrutar de una gran Peña Folclórica solidaria que se realizará el miércoles 9 de julio, desde las 13 horas, en el marco del Día de la Independencia.

La jornada será a total beneficio de la institución y contará con entrada libre y gratuita. Habrá presentaciones del Ballet Alma Gaucha, el Grupo de Teatro de Infancias del club, que pondrá en escena pasajes del Martín Fierro, además de artistas invitados que aportarán música y danza para celebrar las tradiciones argentinas.

También funcionará una cantina con locro, empanadas y vino, mientras que quienes deseen podrán reservar con anticipación su mesa y porción de locro comunicándose al WhatsApp 11 5709-6599.

Desde la organización invitaron a vecinos y familias de Open Door y la región a participar de esta propuesta solidaria que busca reunir a la comunidad para compartir una jornada de cultura, gastronomía y tradición en apoyo al club

Publicado el miércoles 8 de julio de 2026