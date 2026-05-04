Open Door celebrará el centenario de su Biblioteca Popular con el evento Música en el Pueblo

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján invita a la comunidad a festejar los 100 años de la Biblioteca “Juan Bautista Alberdi” de la localidad de Open Door, un evento que se declaró de Interés Municipal. La celebración se realizará en el marco de Música en el Pueblo.

La jornada se llevará a cabo el sábado 9 de mayo, a partir de las 11 horas, en la intersección de las calles Buenos Aires y Santiago del Estero, y contará con una amplia propuesta cultural y recreativa. Habrá feria de artesanos, una variedad de propuestas gastronómicas y expresiones artísticas para disfrutar en familia o con amigos.

En el escenario se presentarán: Tributo a Sergio Denis, “E’ lo q hay”, Ballet folclórico «La Telesita», Grupo Destino, Fernando Momo, Alberto Arce con “Tangos de Barrio”, y Julián Viggione.

La Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi” nace en 1926 por iniciativa de un grupo de vecinos con el objetivo de promover el hábito de la lectura. Se trata de una institución que es un emblema de resiliencia e identidad local. Tras 100 años de historia marcados por su compromiso con la educación y la cultura, el pueblo se une para homenajear su trayectoria.

Publicado el lunes 4 de mayo de 2026