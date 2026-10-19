Olivera celebrará su 162° aniversario

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar del acto en conmemoración al 162° aniversario de la localidad de Olivera.

El evento se desarrollará el miércoles 21 de octubre a las 10 horas en el predio de la Estación de Trenes de Olivera, y contará con la participación de funcionarios, distintas Asociaciones civiles y educativas, vecinos y vecinas de Olivera.

Una historia para recordar:

La fecha oficial de fundación del pueblo fue el 21 de octubre de 1864. El ferrocarril Sarmiento, ramal Moreno-Mercedes, fue habilitado en 1865, y la localidad tuvo su estación denominada Olivera en honor a don Domingo Olivera, que donó una franja de terreno para construirla. Este medio de transporte permitió que cosechas y carnes de un importante frigorífico local puedan viajar a los centros de distribución y consumo. El 17 de junio de 1880, en el marco de la Revolución de 1880 por la federalización de Buenos Aires, la localidad fue escenario de un importante enfrentamiento bélico entre las milicias de la provincia de Buenos Aires (comandadas por José Inocencio Arias) y el Ejército Nacional (comandado por Eduardo Racedo).

La conformación urbana definitiva del pueblo se afianzó con el fraccionamiento y loteo de tierras realizado en 1931 por los descendientes de la familia Olivera.

Hoy en día, con una población cercana a los 2.500 habitantes, la localidad conserva un perfil de pueblo de campo vinculado al turismo rural.

Publicado el lunes 19 de octubre de 2026