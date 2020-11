Robos en Hostería Norte: preocupación y angustia de los vecinos

En el último mes se ha producido un incremento de los robos y asaltos en el Barrio Hostería Norte.

Está el caso de un vecino, la familia Miglioranza que ya acumula 7 robos en su casa, los dos últimos en los últimos 20 días: ladrones equipados con herramientas arrancan y desamuran las rejas y muchos casos como no encuentran nada para robar, rompen lo que encuentran, sanitarios, armarios, etc…

En otro caso, en momentos que no había nadie en una casa de vivienda permanente, le tiraron huesos con carne a los 3 perros del vecino y comenzaron a enrollar los alambres de púa para ingresar. Por alguna razón habrá pasado alguien o llegado algún otro vecino se fueron sin concretar el robo.

Han robado bombeadores y herramientas de trabajo para el mantenimiento del parque en otros casos.

Chapas, maderas, tirantes, lo que encuentren. A esto sumado los intentos de usurpación de lotes.

Vecinos que no respetan las normas de convivencia, construyen montañas de ramas productos de la poda, que el municipio no levanta y se generan basurales, como en la calle del costado de la via, La Tijereta donde de noche da miedo transitar por el peligro de asaltantes escondidos en las pilas de ramas y basura…

La Hostería Norte, es ahora una zona residencial donde mayoritariamente viven familias en forma estable, lo que genera un intenso tránsito en sus calles de tierra, paseadas y algunas destruidas a pesar del esfuerzo de la Sociedad de Fomento y los vecinos que cubren con escombros esos pozos.

Por alguna razón hay cortes de electricidad periódicamente y los vecinos se angustian tratando de saber si es un corte general o si le han cortado a ellos para asaltarlos….

La SF implementó redes de comunicación por Watshapp a la que están unidos más de 300 vecinos que además sufren servicios de baja calidad en la provisión de señal de internet por parte de los dos proveedores que llegan al barrio.

Publicado el martes 17 de noviembre de 2020