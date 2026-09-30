Octubre llega con aumentos que golpean al bolsillo

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El comienzo de octubre traerá nuevas subas en distintos servicios y gastos habituales de los hogares, en un contexto en el que el consumo volvió a mostrar señales de retroceso.

Entre los principales incrementos aparece el transporte. Desde este jueves, el boleto mínimo de colectivo pasará de $887,99 a $920,48, lo que representa una actualización del 3,7%. El esquema contempla nuevos ajustes mensuales vinculados a la evolución de la inflación.

También habrá aumentos en las tarifas de gas y electricidad. Para los usuarios residenciales de gas se estableció una suba promedio del 2,46%, mientras que en el caso de la luz habrá un incremento del 2,41% en el componente de distribución, al que eventualmente podría sumarse una modificación del precio mayorista.

Las cuotas de las empresas de medicina prepaga también subirán durante octubre, con incrementos que rondarán en promedio el 2%. Los porcentajes serán diferentes según cada compañía y el plan contratado.

En materia de vivienda, algunos alquileres tendrán nuevas actualizaciones de acuerdo con las condiciones establecidas en cada contrato. Para los acuerdos que todavía se rigen por el Índice de Contratos de Locación (ICL), las subas serán del 17,04% en ajustes semestrales y del 36,41% en los anuales.

Los aumentos llegan mientras el consumo de los hogares continúa en niveles bajos. Según el Indicador de Consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, en agosto se registró una caída interanual del 1,1% y una baja mensual desestacionalizada del 0,8%.

En paralelo, la inflación de agosto fue del 1,7%, por debajo del 2,1% registrado en julio, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,5%.

Publicado el miércoles 30 de septiembre de 2026