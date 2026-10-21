Obispos e intendentes de Iberoamérica impulsan el desarrollo de las ciudades marianas

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La Municipalidad informó que el 1° Foro Iberoamericano de Ciudades Marianas cerró en Luján con la inauguración del Paseo de las Ciudades Marianas y la propuesta de darle continuidad institucional en el CELAM, con una próxima reunión en Bogotá.

Con la inauguración del Paseo de las Ciudades Marianas, concluyó ayer en Luján el 1° Foro Iberoamericano de Ciudades Marianas, que durante dos jornadas reunió a más de 40 intendentes, alcaldes, obispos y representantes de santuarios de 16 países. Autoridades políticas y eclesiales coincidieron en la necesidad de institucionalizar el diálogo entre ciudades y santuarios para promover el turismo religioso como motor de desarrollo local y de acompañamiento pastoral.

El encuentro, organizado por el Municipio de Luján, CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- y el CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño), y con el acompañamiento de la Santa Sede, formó parte de las actividades oficiales previas a la visita del papa León XIV, que celebrará una misa frente a la Basílica de Luján el próximo 11 de noviembre.

«Reconocerse y respetarse es la base del diálogo»

En el panel de cierre, dedicado a los desafíos futuros de las ciudades con santuarios marianos, el Intendente de Luján, Leonardo Boto, retomó uno de los conceptos que atravesaron el Foro: la diferencia entre ciudades con santuario y ciudades santuario. «Con santuario es cuando la ciudad tiene uno, pero tiene su propia lógica; ciudad santuario es cuando la perspectiva del santuario cruza gran parte de las decisiones de los gobiernos locales y le da centralidad a su existencia. Tenemos que ir hacia eso, especialmente las ciudades medianas donde la presencia del santuario es muy fuerte, como Luján», sostuvo.

Boto planteó: “Cada santuario, cada ciudad mariana, tiene que ir encontrando las respuestas de acuerdo a sus características y sus realidades», y subrayó la necesidad de «un diálogo sinodal, dándole la palabra a todos los actores; un diálogo eficiente, que pueda obtener resultados y que no sea un diálogo vacío».

Además, el Intendente agregó: «Es importante que las ciudades reconozcan la importancia de los santuarios, que tienen su propia lógica e identidad, y que los santuarios puedan reconocer a la autoridad municipal. Reconocerse y respetarse es la base del diálogo».

Entre las herramientas posibles para institucionalizar ese diálogo, mencionó mesas de trabajo, consejos consultivos o áreas de coordinación, y contó que Luján ya viene trabajando en un plan estratégico de turismo y analiza ahora una herramienta específica de turismo religioso.

«Debemos trabajar en red porque nos necesitamos»

Junto a Boto, expuso monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México. «Un santuario mariano es un lugar de encuentro, no solo por el turismo sino por la atracción espiritual que se vive allí. Es un lugar de identidad no solamente nacional sino internacional», afirmó.

Acero tomó como ejemplo a la Basílica de Guadalupe, el santuario mariano más visitado del mundo: «En Guadalupe hay un alto impacto social del santuario, a nivel nacional y continental. Hemos aumentado la cantidad de peregrinos después de la pandemia, y hay un sistema dentro de la ciudad que posibilita esto».

«El tejido social está roto por la cultura de la fragmentación y por la polarización ideológica. Una ciudad con un santuario mariano tiene que ser una ciudad de encuentro entre personas, sin ideologías», sostuvo el obispo, y agregó que «la Iglesia tiene que ser siempre puente entre la ciudad y el santuario, con la dignidad de las personas en el centro», concluyó.

Una iniciativa que nació de un laico

La doctora Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, destacó el origen del Foro: «Hay que reconocer que es la primera vez que una actividad de estas características no viene del campo de la Iglesia, sino que fue propuesta por un laico, el Intendente de Luján, Leo Boto, que hace más de un año vino con la propuesta».

«La idea es juntar el mundo secular, las autoridades políticas y las eclesiales, por un tema que no tiene que ver con lo ideológico, sino con lo económico, con lo social, con la doctrina social de la Iglesia, que es lo que nos pide el papa León XIV», explicó.

Cuda valoró además el trabajo conjunto del Intendente con el arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig, como «un ejemplo de amistad social», y planteó la necesidad de darle continuidad institucional al Foro: «Si lo queremos hacer a nivel continental, es importante que pueda inscribirse en el CELAM. La próxima reunión debería hacerse en el CELAM, en Bogotá».

«Esto, que parece un encuentro de turismo religioso, puede ser un ejemplo de actividades que en el futuro van a tener que darse, porque los obispos son el gobierno de un territorio junto con los alcaldes», sostuvo. «Este es un ejemplo de algo que creo que en el futuro va a ser cada vez más efectivo».

El Paseo de las Ciudades Marianas

El Foro cerró con la inauguración del Paseo de las Ciudades Marianas, que deja en Luján una representación permanente de las ciudades y santuarios participantes, como símbolo de la red que comenzó a construirse en estas dos jornadas.

Publicado el miércoles 21 de octubre de 2026