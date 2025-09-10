Nuevos recorridos participativos en el Museo Udaondo

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

El Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo informó que invita todos los sábados y domingos de septiembre, a las 12:00 y a las 16:00, a participar de los recorridos participativos titulados “Los inicios de la educación en la Villa”. Esta actividad es gratuita y cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

La propuesta, destinada al público en general, consiste en un recorrido por el desarrollo de la educación en la Villa de Luján y sus territorios aledaños. Así, se abordará la importancia de haber contado con la primera escuela en la campaña bonaerense, gratuita y con gestión de carácter público, y la incorporación de las niñas a este sistema.

También, partiendo del método distintivo de la Compañía de Jesús, se dará a conocer el funcionamiento de la escuela en el Cabildo de Luján, hasta la incorporación del sistema lancasteriano con las reformas rivadavianas.

Nuestros horarios para recorrer el Museo: Miércoles, jueves y viernes de 11 a 17 hs. Sábados, domingos y feriados de 10.30 a 18 hs.

Los interesados en participar deberán concurrir en el horario estipulado y anunciarse previamente en recepción.

Publicado el miércoles 10 de septiembre de 2025