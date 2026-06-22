Nuevo tramo habilitado al tránsito sobre calle San Martín

Publicado el lunes 22 de junio de 2026

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El proyecto que busca modernizar el eje principal del centro urbano, y conectar el área comercial con el sector histórico-basilical se encuentra en las etapas finales. En este sentido, el Municipio de Luján informó a la comunidad que a partir de este viernes se podrá circular sobre calle San Martín entre Humberto y 9 de Julio.

La colocación de adoquinado se desarrolló sobre una extensión de 600 metros, en la que se ejecutaba cuadra por cuadra. Al culminar dicha tarea, se habilitó el paso en su totalidad.

Durante las últimas semanas se avanzó con el encendido de nuevas farolas a lo largo de 400 metros, incorporando iluminación LED cálida para resaltar el valor arquitectónico y urbano del casco histórico.

Además, avanza la instalación de luminarias y el soterrado de cables, una intervención clave para mejorar la estética urbana y consolidar la transformación integral del área.

Distrito Histórico es un proyecto que implica la renovación integral del espacio público bajo criterios de accesibilidad, sostenibilidad y puesta en valor patrimonial.

Publicado el lunes 22 de junio de 2026