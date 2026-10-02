Nuevo encuentro para analizar la situación del sector textil en Luján

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Representantes de trabajadores, empresarios, funcionarios y concejales participaron de una reunión en la sede del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) de Luján con el objetivo de intercambiar diagnósticos sobre la situación actual de la actividad textil y evaluar posibles líneas de trabajo conjunto.

Del segundo encuentro de la mesa de trabajo participaron representantes de SETIA, de la Asociación Obrera Textil (AOT), de la Cámara de la Industria Textil de Luján, de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Luján (CICSLu), funcionarios municipales y concejales de distintos espacios políticos. Entre los presentes estuvieron Oscar Carabajal y Alberto Nicosia, el secretario general de SETIA, Javier Rodríguez, el secretario de Desarrollo Económico del Municipio, Juan Pablo Redondo; el presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Federico Vanin; y los concejales Romina Grossi García, Joaquín Martucci, Andrea Monzón y Florencia Price.

Durante la reunión se abordaron distintos aspectos vinculados a la actualidad del sector. Representantes empresariales y gremiales expusieron su visión sobre el contexto productivo, comercial y laboral, haciendo referencia a factores como la evolución del consumo, los costos de producción, las tarifas de servicios, el costo energético y el impacto de las importaciones en la actividad.

Asimismo, se destacó la relevancia de la industria textil para el desarrollo económico local. La actividad reúne a fábricas, talleres, tintorerías, comercios y diversos emprendimientos vinculados a la cadena productiva, generando una importante cantidad de puestos de trabajo en el distrito.

En ese marco, los participantes coincidieron en la importancia de sostener instancias de diálogo entre los distintos actores involucrados para compartir información, analizar alternativas y dar seguimiento a la situación del sector.

Como resultado del encuentro, se acordó continuar el trabajo articulado entre las organizaciones gremiales, las cámaras empresarias, el Municipio y el Concejo Deliberante. En ese sentido, en los próximos días se realizará una nueva reunión en las oficinas del HCD, con la participación de concejales integrantes de distintas comisiones internas y representantes del Departamento Ejecutivo, para profundizar el análisis de la temática y evaluar posibles herramientas de acompañamiento al sector.

La jornada permitió consolidar un espacio de intercambio entre representantes institucionales, empresariales y de los trabajadores, con el objetivo de continuar abordando los desafíos que atraviesa la actividad textil en el Partido de Luján.

Publicado el viernes 2 de octubre de 2026