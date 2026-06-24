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En la Casa de la Juventud.

La Municipalidad informó que el viernes pasado, en la Casa de la Juventud, se llevó a cabo un nuevo encuentro del programa Jóvenes y Memoria, la propuesta que convoca a escuelas y organizaciones a investigar sobre las memorias del pasado reciente y problemáticas actuales desde una mirada local.

En este sentido, de manera presencial pero también a través de videos y otros recursos, jóvenes que participaron en la edición del año pasado presentaron los proyectos en los que trabajaron ante los jóvenes que se inscribieron en la edición actual.

“Fue una instancia muy positiva porque los chicos y chicas que están comenzando a elaborar sus proyectos pudieron escuchar de primera mano a los jóvenes que participaron el año pasado y ver los trabajos que concretaron. Esto les permite sacarse dudas, aclarar objetivos y despejar inseguridades, además de generar vínculos entre los jóvenes en base a intereses compartidos”, valoraron desde la coordinación del programa.

La presente edición del programa cuenta con más de 30 grupos inscriptos que ya comenzaron a trabajar en proyectos vinculados con los detenidos desaparecidos lujanenses, el cambio en la matriz económica pre y post dictadura, las identidades territoriales de las localidades, el trabajo infantil, la salud mental y las danzas folclóricas como expresión de la cultura popular, entre otros.

Asimismo, la jornada reunió a jóvenes voluntarios que participaron del programa en ediciones anteriores y actualmente continúan colaborando y reafirmando su compromiso con los derechos humanos.

“Ver el entusiasmo y la voluntad de protagonismo de los jóvenes en este tipo de iniciativas nos llena de satisfacción. A contramano de lo que suele instalarse, los jóvenes quieren involucrarse en las problemáticas de sus comunidades y construir su futuro, y en este sentido este tipo de iniciativas son muy valiosas”, completaron.

Publicado el miércoles 24 de junio de 2026