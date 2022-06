Nuevas modalidad de asalto, extorsión, secuestro y violación

La creatividad de los delincuentes no cesa y por eso se descubren y analizan las distintas

modalidades, en este caso producen al mismo tiempo robo a mano armada pero a la vez

extorsion y Secuestro y hasta violacion. La forma de concretar esos delitos se da de la

siguiente forma:

Primero ubican un vehículo en proximidades de un establecimiento público, restaurante,

funerarias o similares, que por su estado o su gama presumen la posibilidad económica

del propietario.

En la mayoría de los casos, el propietario del vehículo se identifica y presta su conformidad y sale de inmediato a movilizar o verificar el lugar de su vehículo.

Una vez y ya fuera del lugar donde se encontraba, los delincuentes le informan de manera muy discreta e intimidándolo que se trata de un asalto. En algunos casos se llevan el vehículo y dejan a la víctima bajo el resguardo de otros delincuentes. En otros casos, secuestran a la

víctima, llevándosela con ellos. La obligan a realizar retiros de las cuentas bancarias de la

víctima hasta donde su capital le permita, con toda clase de operaciones financieras. De

esta forma lo secuestran yendo al cajero de un banco a extraer dinero en efectivo o

alguna operación financiera como es transferencia a una cuenta fantasma para eludir el limite de extracción que no supera los veinte mil pesos. Si el propietario es mujer además

de secuestrarla llegan abusar de ella y cuentan con la demora que pueden darse cuenta

que algo extraño paso que no regresa al lugar donde estaba. Una reacción de la víctima

pone en riesgo su vida.

COMO EVITAR SER UNA VICTIMA MAS:

1- Si por fuerza mayor debe dejar el vehiculo en la via publica, asegurese de no

obstruir salida de vehículos ni estacionar muy justo que no deje maniobrar al que

esta adelante o atrás.

2- Si alguien lo identifica como el propietario de un vehiculo, antes de responder

verifique que sea algo real y no salga solo, que alguien observe desde la puerta su

accionar.

3- Si cree en la observación de mal estacionamiento, no salga solo, se trata de bandas

organizadas que van decididos a todo. Que la persona que lo espera este bien

vestida o se exprese correctamente, no indica que no se sea un delincuente.

4- SU SEGURIDAD TAMBIEN DEPENDE DE USTED

Publicado el viernes 17 de junio de 2022

Date test: 2022-06-17T10:06:27Z

Modificado: 2022-06-17