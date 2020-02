Nueva propuesta salarial para los trabajadores municipales

Los trabajadores municipales se encuentra ante una conciliación obligatoria, luego de la medida de fuerza iniciada el Ministerio de Trabajo impuso esta resolución durante 15 días hábiles. Ante este escenario de conflicto, hoy nuevamente se volvieron a reunir las partes en el Ministerio de Trabajo local. El Departamento Ejecutivo presentó una propuesta salarial nueva que consta de el pago no remunerativo del 25 por ciento, no acumulativo con el sueldo de cada mes hasta junio 2020 inclusive. Recién entraría en el sueldo básico en julio 2020, no obstante en el mes de diciembre se lograría la incorporación total.

Por otra parte, el Ejecutivo propone garantizar la liquidación del medio aguinaldo contemplando el pago de este concepto con el 25 por ciento como si ya estuviese incorporado. Además, ofrecen garantizar el pago de ajuste por inflación del SAC en dos cuotas que se depositarían en octubre y noviembre.

El pago del premio anual por presentismo en dos cuotas en los meses de octubre y noviembre. Y por último, el pago de los meses adeudados de horas extras en cuotas mensuales y consecutivas desde el mes de agosto, hasta la cancelación del 50 por ciento de las mismas. La inflación de enero se pagaría en septiembre 2020. La propuesta salarial será presentada a los trabajadores el próximo viernes.

Publicado el jueves 20 de febrero de 2020