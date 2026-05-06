Nueva Noche de Genios una propuesta para disfrutar y colaborar

Publicado el martes 5 de mayo de 2026

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Este próximo jueves 7 de mayo a las 20:30 horas se llevará a cabo una nueva edición de lq Noche de Genios, un evento organizado por el Club Luján pensado para compartir una velada única, divertida y solidaria en beneficio de sus disciplinas.

Actualmente, Luján acompaña a más de 700 deportistas en sus distintas actividades, sosteniendo un importante trabajo social y deportivo. En este contexto, la institución también se encuentra afrontando demandas judiciales iniciadas por ex jugadores correspondientes a los períodos 2019 y 2020, lo que refuerza la necesidad de generar este tipo de iniciativas solidarias.

La cita será en CEMJUPEL, ubicado en Ituzaingó 127, donde los asistentes podrán disfrutar de un ambiente ameno, con servicio de cantina, premios y muchas sorpresas a lo largo de la noche.

La propuesta invita a participar en equipos de hasta 8 personas por mesa, poniendo a prueba el ingenio, el conocimiento y el trabajo en grupo en una experiencia ideal para amigos, familias o compañeros.

Quienes deseen asistir pueden reservar su lugar comunicándose vía WhatsApp al 2323 336462.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a sumarse y ser parte de esta iniciativa que combina entretenimiento y colaboración.

Publicado el martes 5 de mayo de 2026