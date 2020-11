Nueva Juventud Radical en Luján

Apareció una nueva corriente juvenil en materia política y militante, la cual se autodenomina como la «Nueva Juventud Radical de Luján» y de esa manera se presentan, mediante un comunicado.

El mismo comienza con una invitación a ser parte, «Convocamos a los jóvenes a participar activamente en la política, los invitamos a acompañarnos en acciones concretas de apoyo a la gente que tiene necesidades básicas insatisfechas y piden ser escuchadas, que intentamos forjar un pensamiento propio, dentro de nuestros ideales partidarios de igualdad de oportunidades y libertad de expresión y trabajo, que no adoptamos las posturas que durante 4 décadas dividieron al Partido Radical en Luján, que no transamos por la oportunidad de cargos políticos y que no apoyamos intereses ni protagonismos personales de ninguna naturaleza».

«Sostenemos que la Juventud debe forjar y sostener una agenda propia, con ideales claros y objetivos transparentes, nos consideramos libres de elegir donde, cuando, como y con quien queremos servir a la comunidad desde la acción política. Este es nuestro compromiso conjuntamente con nuestra promesa de no claudicar en este camino», continúa el comunicado.

«Somos el sector más representativo de la Juventud Radical y queremos sumar a todos los jóvenes que entiendan como nosotros que desde la política y particularmente, nuestro partido, podemos generar los cambios necesarios para Lujan» así cierra la carta de presentación de esta nueva corriente local.

Publicado el viernes 27 de noviembre de 2020